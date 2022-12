Yerde gökte Yerde gökte *** Nasıl bilecekler Seni yaşamadan Sensizliğin acısını En sevdiğim düşler Öper birer birer Gidiverir acımadan *** Aaaaaah ahhh Aramıyor sormuyor Hikâyemden hiç düşmüyor Aaaaaah ahhh Bırakalım bunları Gel keyfimize bakalım *** As as as as bayrakları Susturdum ben çaylakları İsmin yansın akşamları Yerde gökte *** As as as as bayrakları Susturdum ben çaylakları İsmin yansın akşamları Yerde gökte *** Yerde gökte Yerde gökte *** Nasıl bilecekler Seni yaşamadan Sensizliğin acısını En sevdiğim düşler Öper birer birer Gidiverir acımadan *** Aaaaaah ahhh Aramıyor sormuyor Hikâyemden hiç düşmüyor Aaaaaah ahhh Bırakalım bunları Gel keyfimize bakalım *** As as as as bayrakları Susturdum ben çaylakları İsmin yansın akşamları Yerde gökte *** As as as as bayrakları Susturdum ben çaylakları İsmin yansın akşamları Yerde gökte *** Yerde gökte Yerde gökte