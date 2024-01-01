İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Günler, güneşler dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım