Aşkın Olayım Vs Şarkı Sözleri
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İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
***
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Günler, güneşler dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
***
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
***
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım