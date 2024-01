Aşkın Olayım Vs Şarkı Sözleri Simge Aşkın Olayım Vs şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Simge Aşkın Olayım Vs şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Olayım Vs sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Simge Aşkın Olayım Vs Aşkın Olayım Vs İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Günler, güneşler dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım Tüm Şarkıları