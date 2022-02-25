Ben Bazen Şarkı Sözleri
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İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok
Yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce, güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle, bir ömür böyle
Günler güneşler, dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç, sana layık düşler
Benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sende
İnce ince
Yangın yeri hep, buralar sayende
Yok şikayet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok
Yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce, güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle, bir ömür böyle
Günler güneşler, dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç, sana layık düşler
Benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sende
İnce ince
Yangın yeri hep, buralar sayende
Yok şikayet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
Söylenmedi hiç, sana layık düşler
Benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sende
İnce ince
Yangın yeri hep, buralar sayende
Yok şikayet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
-
Üstüme üstüme geliyor hayat sabrımı sınıyor
Yağtığı şakalar artık bayat hep başa sarıyor
Bazen çok dayanılmaz olabiliyor sorduğu sorular
Kısmen bir şeyleri alıp götürüyor bozuluyor havalar
***
Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara
Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden
Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara
Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden
-
Bin ah edip hayatın karşısında
Öylece kalakaldım
Seyredip durdum eskide ne varsa
Yalnızca ben de aşktın
Oooooooo oooooooo
***
Bakalım ne kadar da doğruymuş
Dünden sonra yarın olur mu yalnız başına
Yalanların da masum muymuş
Seni sevmek bu kadar zormuymuş yalnız başına
-
Peşindeyim alana kadar peşindeyim
İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim
Yakıcam buraları o derece yani başındayım
Gülünce yazında ağlayınca kışındayım
***
Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam
Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan
***
Aç koynunu giricem giricem dellenme
Dudağından öpücem öpücem söylenme
***
Demekki bi bildiğim var sen beni takip et
Senin yolun yol değil ya hindistan ya tibet
Neye benziyor istediğin hayat bi tarif et
Kapı kapı dolaşan o kedi buraya da gelecek
***
Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam
Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan
***
Aç koynunu giricem giricem dellenme
Dudağından öpücem öpücem söylenme
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Vuruldum
Aynı yerden üst üste vuruldum
Ama sustum
***
Dağıttın hayatımı
Beni ağır yanılttın
Acım oldun
***
Ve gördüm gerçeği
İçindeki seni
Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini
Gidiyordum kaç defa
Ama tuttum kendimi
Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
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