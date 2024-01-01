Ayrılık Yazması Şarkı Sözleri
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Mektubunu sakladım, ellerin değdi diye
Sözünü tutamadın, ömürlük sevdin güya
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Ben seni seviyorum, sen bir başkasını
Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını
Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını
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Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
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Yüküm ağır mı geldi, yüreğine sevdiğim?
Yarı yolda bırakmaz aşık, benim bildiğim
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Ben seni seviyorum sen bir başkasını
Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını
Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını
***
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
***
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu