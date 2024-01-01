Mektubunu sakladım, ellerin değdi diye Sözünü tutamadın, ömürlük sevdin güya *** Ben seni seviyorum, sen bir başkasını Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını *** Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu *** Yüküm ağır mı geldi, yüreğine sevdiğim? Yarı yolda bırakmaz aşık, benim bildiğim *** Ben seni seviyorum sen bir başkasını Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını *** Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu *** Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu