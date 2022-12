Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** O kendi kabahatini biliyor Utanmıyor bir de af diliyor Giderse ben ölürüm sanıyor Zavallım nasıl hayal görüyor *** İlk günler her şey o biçim Her cümlesinde canım cicim Bugün artık bir karar verdim Ruh eşim için kötü bir seçim *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Başı dertte *** O sadece kendini seviyor Usanmıyor beni deli ediyor Biterse ben ölürüm sanıyor Zavallım nasıl da inanıyor *** İlk günler her şey o biçim Her cümlesinde canım cicim Bugün artık bir karar verdim Ruh eşim için kötü bir seçim *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte