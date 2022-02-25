Ben Bazen Üstüme üstüme geliyor hayat sabrımı sınıyor Yağtığı şakalar artık bayat hep başa sarıyor Bazen çok dayanılmaz olabiliyor sorduğu sorular Kısmen bir şeyleri alıp götürüyor bozuluyor havalar *** Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden

Aşkın Olayım İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok Yanmışım tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce, güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle, bir ömür böyle Günler güneşler, dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç, sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim, biliyorsun sende İnce ince Yangın yeri hep, buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok Yanmışım tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce, güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle, bir ömür böyle Günler güneşler, dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç, sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim, biliyorsun sende İnce ince Yangın yeri hep, buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** Söylenmedi hiç, sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim, biliyorsun sende İnce ince Yangın yeri hep, buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım

Yalnız Başına Bin ah edip hayatın karşısında Öylece kalakaldım Seyredip durdum eskide ne varsa Yalnızca ben de aşktın Oooooooo oooooooo *** Bakalım ne kadar da doğruymuş Dünden sonra yarın olur mu yalnız başına Yalanların da masum muymuş Seni sevmek bu kadar zormuymuş yalnız başına

Öpücem Peşindeyim alana kadar peşindeyim İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim Yakıcam buraları o derece yani başındayım Gülünce yazında ağlayınca kışındayım *** Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan *** Aç koynunu giricem giricem dellenme Dudağından öpücem öpücem söylenme *** Demekki bi bildiğim var sen beni takip et Senin yolun yol değil ya hindistan ya tibet Neye benziyor istediğin hayat bi tarif et Kapı kapı dolaşan o kedi buraya da gelecek *** Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan *** Aç koynunu giricem giricem dellenme Dudağından öpücem öpücem söylenme