Piyanist Şarkı Sözleri
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Bi gideni mi var bu aşkın
Bi küseni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı olmasın da zaten
***
Bi susanı mı var bu aşkın
Bi biteni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da bu rolün çok
Anladın. anladın da neyse
***
Keşke görebilseydim
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Artık konuşulmazda
Benle, benle
***
Keşke görebilseydm
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Senle, senle
***
Bi gideni mi var bu aşkın
Bi küseni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı olmasın da zaten
***
Keşke görebilseydim
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
***
Keşke görebilseydm
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Senle
***
Keşke görebilseydm
Keşke görebilseydm
Keşke görebilseydm
***
Bi gideni mi var bu aşkın
Görebilseydim
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Beni affet kızım
Gözümün önünde büyüdün göremedim
Beni affet kızım
Nasıl sevdim seni gösteremedim
***
Beni mahvet kızım
Bir lafın yeter buna, sana söylemedim
Hadi vazgeç kızım
Benim gözümde hiç büyüyemedin.
***
Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu?
Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu?
Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu?
Sen çağır baban hazır
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Kaderde varsa bizim payımız susmak
Demek ki her şey eksik değerde
Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde
Sığındığın yanlış bi gölge
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlısından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlısından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Önce sen git ben çok kararsızım
N'olur sen git çok kararsızım
Kararsızım
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