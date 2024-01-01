Bi Gideni Mi Var Ft Sinan Akçıl Bi gideni mi var bu aşkın Bi küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı olmasın da zaten *** Bi susanı mı var bu aşkın Bi biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da bu rolün çok Anladın. anladın da neyse *** Keşke görebilseydim Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmazda Benle, benle *** Keşke görebilseydm Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Senle, senle *** Bi gideni mi var bu aşkın Bi küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı olmasın da zaten *** Keşke görebilseydim Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok *** Keşke görebilseydm Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Senle *** Keşke görebilseydm Keşke görebilseydm Keşke görebilseydm *** Bi gideni mi var bu aşkın Görebilseydim

Kızım Ft Sinan Akçıl Beni affet kızım Gözümün önünde büyüdün göremedim Beni affet kızım Nasıl sevdim seni gösteremedim *** Beni mahvet kızım Bir lafın yeter buna, sana söylemedim Hadi vazgeç kızım Benim gözümde hiç büyüyemedin. *** Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır baban hazır