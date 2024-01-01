Bip Bip (Bayrasa BaGaTur Remix ) Cano sevmek suçsa Seviyorum seni, affet beni (affet beni) Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk Öpme istersen (öpme istersen) *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni (Bana sen lazım) (Bana sen lazım) *** Penceremde yaz İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar) Köle miyim ben Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden) *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni Bip, bip

Bip Bip ( Bayrasa Electroacoustic Edit ) Cano sevmek suçsa Seviyorum seni, affet beni (affet beni) Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk Öpme istersen (öpme istersen) *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni (Bana sen lazım) (Bana sen lazım) *** Penceremde yaz İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar) Köle miyim ben Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden) *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni Bip, bip

Bip Bip (Acoustic Radio Mix) Ft Bayrasa Cano sevmek suçsa Seviyorum seni, affet beni (affet beni) Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk Öpme istersen (öpme istersen) *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni (Bana sen lazım) (Bana sen lazım) *** Penceremde yaz İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar) Köle miyim ben Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden) *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu? Yalana mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu? Dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim Bi' dudak versen güzelim Bip bip, bip bip Şerbet akar öpsen beni Bip, bip