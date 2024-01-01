-
Cano sevmek suçsa
Seviyorum seni, affet beni (affet beni)
Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk
Öpme istersen (öpme istersen)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
(Bana sen lazım)
(Bana sen lazım)
***
Penceremde yaz
İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar)
Köle miyim ben
Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
Bip, bip
-
Cano sevmek suçsa
Seviyorum seni, affet beni (affet beni)
Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk
Öpme istersen (öpme istersen)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
(Bana sen lazım)
(Bana sen lazım)
***
Penceremde yaz
İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar)
Köle miyim ben
Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
Bip, bip
-
Cano sevmek suçsa
Seviyorum seni, affet beni (affet beni)
Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk
Öpme istersen (öpme istersen)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
(Bana sen lazım)
(Bana sen lazım)
***
Penceremde yaz
İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar)
Köle miyim ben
Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
Bip, bip
-
Cano sevmek suçsa
Seviyorum seni, affet beni (affet beni)
Ah yanaklarımdan, süzülürken aşk
Öpme istersen (öpme istersen)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
(Bana sen lazım)
(Bana sen lazım)
***
Penceremde yaz
İçimde kar düşer düşer ağlar (düşer düşer ağlar, düşer düşer ağlar)
Köle miyim ben
Gel kurtar zincirlerimden (zincirlerimden, zincirlerimden)
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu?
Yalana mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu?
Dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim
Bi' dudak versen güzelim
Bip bip, bip bip
Şerbet akar öpsen beni
Bip, bip