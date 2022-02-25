Canım sevmek suçsa seviyorum seni Affet beni, affet beni Yanaklarımdan süzülürken aşk Öpme istersen, öpme istersen *** Güneş teninde güzel, Bana aşk lazım, bana aşk lazım. Alem önümde yüzer, Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu, yanına mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu, dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim, bir dudak ver sen güzelim Bip Bip Bip Bip… Şerbet akar öpsen beni *** Penceremde yaz İçimde kar Düşer Düşer Ağlar Kölemiyim ben gel kurtar zincirlerimden *** Güneş teninde güzel Bana aşk lazım, bana aşk lazım Alem önümde yüzer Bana sen lazım, bana sen lazım *** Yanıyorum caiz mi bu, yanına mı dolanayım Sustum yuttum sansür mü bu, dilimi mi ısırayım Bana getir ben içerim, bir dudak ver sen güzelim Bip Bip Bip Bip… şerbet akar öpsen beni