Bip Bip Şarkı Sözleri
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Canım sevmek suçsa seviyorum seni
Affet beni, affet beni
Yanaklarımdan süzülürken aşk
Öpme istersen, öpme istersen
***
Güneş teninde güzel,
Bana aşk lazım, bana aşk lazım.
Alem önümde yüzer,
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu, yanına mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu, dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim, bir dudak ver sen güzelim
Bip Bip Bip Bip… Şerbet akar öpsen beni
***
Penceremde yaz
İçimde kar
Düşer Düşer Ağlar
Kölemiyim ben gel kurtar zincirlerimden
***
Güneş teninde güzel
Bana aşk lazım, bana aşk lazım
Alem önümde yüzer
Bana sen lazım, bana sen lazım
***
Yanıyorum caiz mi bu, yanına mı dolanayım
Sustum yuttum sansür mü bu, dilimi mi ısırayım
Bana getir ben içerim, bir dudak ver sen güzelim
Bip Bip Bip Bip… şerbet akar öpsen beni