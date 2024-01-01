Hu Bu nasıl dünya? Bitmesin bu rüya Gözlerim yüzünü gördüğü yerde asılı kaldı Yandım kül oldum Döndüm sana geldim *** Bebekken yürek, erkenmiş yürümek, cahilliğim eyvah Kader elini çek, sevişerek ölsek, sevmişiz eyvah *** Gözümün gördüğü, dudağımın öptüğü Her şey gibi aşkta ölür, yasta nişanlı gönül *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? Duymuyor musun hu? *** Yandım kül oldum Döndüm sana geldim *** Bebekken yürek, erkenmiş yürümek, cahilliğim eyvah Kader elini çek, sevişerek ölsek, sevmişiz eyvah *** Gözümün gördüğü, dudağımın öptüğü Her şey gibi aşkta ölür, yasta nişanlı gönül *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? *** Kanayan yerlerde açar çiçekler Aşkın kanunudur bu Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller Duymuyor musun hu? Duymuyor musun hu?

Aşkın Olayım İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok Yanmışım tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce, güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle, bir ömür böyle Günler güneşler, dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç, sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim, biliyorsun sende İnce ince Yangın yeri hep, buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok Yanmışım tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce, güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle, bir ömür böyle Günler güneşler, dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç, sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim, biliyorsun sende İnce ince Yangın yeri hep, buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** Söylenmedi hiç, sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim, biliyorsun sende İnce ince Yangın yeri hep, buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım

Ben Bazen Üstüme üstüme geliyor hayat sabrımı sınıyor Yağtığı şakalar artık bayat hep başa sarıyor Bazen çok dayanılmaz olabiliyor sorduğu sorular Kısmen bir şeyleri alıp götürüyor bozuluyor havalar *** Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden

Yalnız Başına Bin ah edip hayatın karşısında Öylece kalakaldım Seyredip durdum eskide ne varsa Yalnızca ben de aşktın Oooooooo oooooooo *** Bakalım ne kadar da doğruymuş Dünden sonra yarın olur mu yalnız başına Yalanların da masum muymuş Seni sevmek bu kadar zormuymuş yalnız başına

Öpücem Peşindeyim alana kadar peşindeyim İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim Yakıcam buraları o derece yani başındayım Gülünce yazında ağlayınca kışındayım *** Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan *** Aç koynunu giricem giricem dellenme Dudağından öpücem öpücem söylenme *** Demekki bi bildiğim var sen beni takip et Senin yolun yol değil ya hindistan ya tibet Neye benziyor istediğin hayat bi tarif et Kapı kapı dolaşan o kedi buraya da gelecek *** Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan *** Aç koynunu giricem giricem dellenme Dudağından öpücem öpücem söylenme

Üzülmedin Mi Vuruldum Aynı yerden üst üste vuruldum Ama sustum *** Dağıttın hayatımı Beni ağır yanılttın Acım oldun *** Ve gördüm gerçeği İçindeki seni Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini Gidiyordum kaç defa Ama tuttum kendimi Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi *** Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?

Ayrılık Yazması Mektubunu sakladım, ellerin değdi diye Sözünü tutamadın, ömürlük sevdin güya *** Ben seni seviyorum, sen bir başkasını Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını *** Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu *** Yüküm ağır mı geldi, yüreğine sevdiğim? Yarı yolda bırakmaz aşık, benim bildiğim *** Ben seni seviyorum sen bir başkasını Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını *** Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu *** Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti? Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu

Aşkın Olayım Vs İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber? Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere *** Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Günler, güneşler dolup ellerimizde *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım *** Söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince *** Yangın yeri hep Buralar sayende, yok şikâyet Gel bir sarayım Aşkın olayım

Gülümseyişinle Uyandım Dün gece kaldım *** Dün gece kaldım yanında Sabah uyandım omzunda Her gece gibi bir geceydi Gülümseyişinle uyandım *** Sevgi dolu gözler gördüm sabah Güne uyanıp merhaba dedim Şaşkınca sokulup bir yanak aldım Yüreğine sokulup sevgini tattım

Kalp Kırmak Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun? Neden geriye dönüyorsun? Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine? *** Çekip gitmek bu kadar mı kolay sanıyorsun? Neden geriye dönüyorsun? Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine? *** Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var, aşktan meşkten *** Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun? Neden geriye dönüyorsun? Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine? *** Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan *** Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var, aşktan meşkten

Pes Etme Yetişirsin Yetişirsin, asla pes etme Elimi tutsan Sonrası yaz, az bize birlikte *** Dudağında gül Susmuyor deli sohbetli Bunun adı aşk Ruhumun tatlı belgeseli *** Bi' nefeslik ömrümüzde İyi günde, kötü günde Senin olsun, al kalbimi Bi' daha da geri verme *** Cennetten dünyaya Alışmak zor, zor aslında Hem gerçek hem rüya Yanındayım, çağırsan yeter aşk yolunda *** Yetişirsin Yetişirsin, durma, pes etme Elimi tutsan Sonrası yaz, az bize birlikte *** Dudağında gül Susmuyor deli sohbetli Bunun adı aşk Ruhumun tatlı belgeseli *** Bi' nefeslik ömrümüzde İyi günde, kötü günde Senin olsun, al kalbimi Bi' daha da geri verme *** Cennetten dünyaya Alışmak zor, zor aslında Hem gerçek hem rüya Yanındayım, çağırsan yeter aşk yolunda

Ram Ta Tam Alın onu biri yemeden Getirin önüme bırakın İlk seferin ben gel ben olayım mı? Ama ben utanmaz Deli ve gözü karayım Seni kabuğundan ben çıkarayım mı? *** Benimle tanışmasaydın Tenimle karışmasaydın Her gece buluşmasaydık Gidenler yerinde saydı bak *** Kalbimi elinde hisset El ele diz dize biz hep Hadi tut elimi gidelim Benimle şimdi dans et Hadi biraz cesaret Ram ta tam ta tam isabet El ele diz dize biz hep Benimle şimdi dans et *** Alın onu biri yemeden Getirin önüme bırakın İlk seferin ben gel ben olayım mı? Ama ben utanmaz Deli ve gözü karayım Seni kabuğundan ben çıkarayım mı? *** Benimle tanışmasaydın Tenimle karışmasaydın Her gece buluşmasaydık Gidenler yerinde saydı bak *** Kalbimi elinde hisset El ele diz dize biz hep Hadi tut elimi gidelim Benimle şimdi dans et Hadi biraz cesaret Ram ta tam ta tam isabet El ele diz dize biz hep Benimle şimdi dans et

Üzülmedin mi? - Akustik Vuruldum Aynı yerden üst üste vuruldum Ama sustum Dağıttın hayatımı Beni ağır yanılttın Acım oldun *** Ve gördüm gerçeği, içindeki seni Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini Gidiyordum kaç defa Ama tuttum kendimi Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi *** Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi? *** Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi? *** Vuruldum Aynı yerden üst üste vuruldum Ama sustum Dağıttın hayatımı Beni ağır yanılttın Acım oldun *** Ve gördüm gerçeği, içindeki seni Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini Gidiyordum kaç defa Ama tuttum kendimi Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi *** Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi? *** Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi? *** Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?