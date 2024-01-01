Bana Aşkı Yaşat Şarkı Sözleri
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Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun?
Neden geriye dönüyorsun?
Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine?
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Çekip gitmek bu kadar mı kolay sanıyorsun?
Neden geriye dönüyorsun?
Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine?
***
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var, aşktan meşkten
***
Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun?
Neden geriye dönüyorsun?
Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine?
***
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
***
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var, aşktan meşkten
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Baharım hazana dönmesin artık
Güneşim doğdu senle batmasın artık
Bir ateş yaktın ki bende sönmez bir daha bu yangın
Sonumuzu kadere bırakmam artık
***
Alnıma yazmışım, sil silebilirsen
Kıyıp da bağrımdan vur vurabilirsen
Ben ne depremler gördüm, ne kördüğümler çözdüm
Sonumuzu kadere bırakmam artık
***
Yazarım adını dilime, sözüme
Yemin olur inan adını tek geçerim
Acımam üzene, o deli düzene
Bozarım oyunu gözü kara girerim
***
Aramam ötesini, yerine birisini
Koyamam aşkım adını tek geçerim
Atarım içime susar ölümüne
Yanar alev alev acımı tek geçerim
***
Alnıma yazmışım sil silebilirsen
Kıyıp da bağrımdan vur vurabilirsen
Ben ne depremler gördüm ne kördüğümler çözdüm
Sonumuzu kadere bırakmam artık
***
Yazarım adını dilime, sözüme
Yemin olur inan adını tek geçerim
Acımam üzene, o deli düzene
Bozarım oyunu gözü kara girerim
***
Aramam ötesini, yerine birisini
Koyamam aşkım adını tek geçerim
***
Yazarım adını dilime, sözüme
Yemin olur inan adını tek geçerim
Acımam üzene, o deli düzene
Bozarım oyunu gözü kara girerim
***
Aramam ötesini, yerine birisini
Koyamam aşkım adını tek geçerim
Atarım içime susar ölümüne
Yanar alev alev acımı tek geçerim
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