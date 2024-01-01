Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun? Neden geriye dönüyorsun? Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine? *** Çekip gitmek bu kadar mı kolay sanıyorsun? Neden geriye dönüyorsun? Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine? *** Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var, aşktan meşkten *** Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun? Neden geriye dönüyorsun? Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine? *** Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan *** Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var aşktan Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken Benim yaralarım var, aşktan meşkten