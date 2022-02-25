Kamera Bendim bugüne dek aklıma geleni ve Hoşuma gideni yapan oluruna bırakan Çal benim için hadi gerisi gelir Günü yaşa sakın ola dünü takma *** Bana bak bana bak dönüp hadi bana bak Kimileri diyor bir de şuna bak, buna bak Birileri de çıkıyor konuşuyor bıdı bıdı Gene de yaşa kafana takma *** Aşktan muzdarip bir biçare kalmasın yarına Dünya kah murad kah felaket, bakmıyor kanuna Kayda geçsin düşerse tan vakti koynuma boynuma *** Sevgilim hazır düşlerim hazır Aşk vızır vızır Kamera Kamera Gel bu an bizim zaman bizim Hayat derim dibine dibine *** Hollywood Bollywood kimilerine umut Herkesin yaşamı bir film seyret unut Kimisinin dizileri filmleri uyutuyor Realite acıtıyor sonra *** Oy anam vay anam ben adını koyamam Geleneği göreneği ha babam de babam Sen yine bak işine yalpala sağa sola Gide gele gecelere attaa

Batan Güneş Batan güneş beni de al Dönmem artık bu yerlere Felek sanki inat etmiş Bütün kastı sevenlere *** Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım *** Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim *** Şu üç günlük dünyada Çok görüldü sevgimiz Şu üç günlük dünyada Çok görüldü sevgimiz *** Mutluluğa giden yolu Kapadı kaderimiz Kapadı kaderimiz Kapadı kaderimiz *** Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım *** Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim *** Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim...

Benim Gibi Sevenler Bir duamız vardı Tanrıdan bizim Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz Hayaller kurardık gelecek için Hani ölümsüzdü yüce sevgimiz Her gecenin sabahında başım yine döner döner Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler Bir ben miyim diye, baktım ki etrafıma Hepsi doğuştan sarhoş Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler *** Bakarsın kesilir sana gelen bu sesim Şunu bilki vefasız, ismindir son nefesim Sen acı çekerken sanma ki ben mutluydum Senden gelen dertlere biterken başlıyordum Her gecenin sabahında başım yine döner döner Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler Bir ben miyim diye, baktım ki etrafıma Hepsi doğuştan dertli Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler

Merak Etme Sen Bakışların bana biraz cesaret versin Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben Bir sevdiğin varsa ne olur söyle söyle söyle söyle Giderim bu diyardan Merak etme sen Merak etme sen *** Toprak olur taş olurum Yolunda yoldaş olurum İstersen gardaş olurum Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen *** Her baharım hazan olsa Kara bağrım alev alsa Her baharım hazan olsa Kara bağrım alev alsa *** Gurbet bana mezar olsa Merak etme sen Merak etme sen Aşkın bana ölüm olsa Merak etme sen Merak etme sen *** Toprak olur taş olurum Yolunda yoldaş olurum İstersen gardaş olurum Merak etme sen Merak etme sen *** Aşkın yürek dağlar imiş Garipler de sever imiş Kara gözlerine yaşlar dolmuş Hadi sil sen üzülme Merak etme sen, merak etme sen