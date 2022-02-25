Konser Şarkı Sözleri
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Bendim bugüne dek aklıma geleni ve
Hoşuma gideni yapan oluruna bırakan
Çal benim için hadi gerisi gelir
Günü yaşa sakın ola dünü takma
***
Bana bak bana bak dönüp hadi bana bak
Kimileri diyor bir de şuna bak, buna bak
Birileri de çıkıyor konuşuyor bıdı bıdı
Gene de yaşa kafana takma
***
Aşktan muzdarip bir biçare kalmasın yarına
Dünya kah murad kah felaket, bakmıyor kanuna
Kayda geçsin düşerse tan vakti koynuma boynuma
***
Sevgilim hazır düşlerim hazır
Aşk vızır vızır Kamera Kamera
Gel bu an bizim zaman bizim
Hayat derim dibine dibine
***
Hollywood Bollywood kimilerine umut
Herkesin yaşamı bir film seyret unut
Kimisinin dizileri filmleri uyutuyor
Realite acıtıyor sonra
***
Oy anam vay anam ben adını koyamam
Geleneği göreneği ha babam de babam
Sen yine bak işine yalpala sağa sola
Gide gele gecelere attaa
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Batan güneş beni de al
Dönmem artık bu yerlere
Felek sanki inat etmiş
Bütün kastı sevenlere
***
Ben şimdi sensiz kaldım
Bağrıma taş basacağım
Ben şimdi sensiz kaldım
Bağrıma taş basacağım
***
Benim sevgim gerçek sevgi
Benim sevgim gerçek sevgi
Ölsem de seveceğim
Ölsem de seveceğim
***
Şu üç günlük dünyada
Çok görüldü sevgimiz
Şu üç günlük dünyada
Çok görüldü sevgimiz
***
Mutluluğa giden yolu
Kapadı kaderimiz
Kapadı kaderimiz
Kapadı kaderimiz
***
Ben şimdi sensiz kaldım
Bağrıma taş basacağım
Ben şimdi sensiz kaldım
Bağrıma taş basacağım
***
Benim sevgim gerçek sevgi
Benim sevgim gerçek sevgi
Ölsem de seveceğim
Ölsem de seveceğim
***
Benim sevgim gerçek sevgi
Benim sevgim gerçek sevgi
Ölsem de seveceğim
Ölsem de seveceğim...
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Bir duamız vardı Tanrıdan bizim
Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz
Hayaller kurardık gelecek için
Hani ölümsüzdü yüce sevgimiz
Her gecenin sabahında başım yine döner döner
Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler
Bir ben miyim diye, baktım ki etrafıma
Hepsi doğuştan sarhoş
Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler
Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler
***
Bakarsın kesilir sana gelen bu sesim
Şunu bilki vefasız, ismindir son nefesim
Sen acı çekerken sanma ki ben mutluydum
Senden gelen dertlere biterken başlıyordum
Her gecenin sabahında başım yine döner döner
Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler
Bir ben miyim diye, baktım ki etrafıma
Hepsi doğuştan dertli
Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler
Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler
-
Bakışların bana biraz cesaret versin
Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
Bir sevdiğin varsa ne olur söyle söyle söyle söyle
Giderim bu diyardan
Merak etme sen
Merak etme sen
***
Toprak olur taş olurum
Yolunda yoldaş olurum
İstersen gardaş olurum
Merak etme sen
Merak etme sen
Merak etme sen
Merak etme sen
***
Her baharım hazan olsa
Kara bağrım alev alsa
Her baharım hazan olsa
Kara bağrım alev alsa
***
Gurbet bana mezar olsa
Merak etme sen
Merak etme sen
Aşkın bana ölüm olsa
Merak etme sen
Merak etme sen
***
Toprak olur taş olurum
Yolunda yoldaş olurum
İstersen gardaş olurum
Merak etme sen
Merak etme sen
***
Aşkın yürek dağlar imiş
Garipler de sever imiş
Kara gözlerine yaşlar dolmuş
Hadi sil sen üzülme
Merak etme sen, merak etme sen
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Garibim halime bakıp da gülme
Yolun düşer gurbet ele sen de çekersin
Yolun düşer gurbet ele, hasret çekersin
***
Ümitsiz de olsa, hayırsız da olsa gönül verdiğin
Ölümden korkmayıp yine seversin
Kimseden korkmayıp yine seversin
***
Yeşeren ağacın dalında kuşlar
Sevinçten şarkılar söylemezler mi?
Hasretin kollarında derde düşenler
Bir ömür boyunca ağlamazlar mı?
***
Yokluğun pençesinde derde düşenler
Bir ömür boyunca, ah ağlamazlar mı?
***
Sorma tek kelime, anla halimden
Atma karanlığa, tut ellerimden
Sensiz bu dünyada söyle neylerim
Bir gün bir köşede çürür giderim
***
Yeşeren ağacın dalında kuşlar
Sevinçten şarkılar söylemezler mi?
Yokluğun pençesinde sevda çekenler
Bir ömür boyunca ağlamazlar mı?
***
Hasretin pençesinde derde düşenler
Ölünceye kadar ağlamazlar mı?
***
Çok teşekkür ederim, sağ olun
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