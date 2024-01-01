Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı incitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı incitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda