Ne Zamandır Şarkı Sözleri
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Eskisi gibi değil
Ne bakışın ne gülüşün
Artık ısıtmıyor
En sevdiğim öpüşün
***
Benden uzaklaştın
Hissediyor bunu kalbim
Sanki vedalaştık
Sondu bu gidişin
***
İçimde uzun zamandır
Tutuklu ağır bir soru
Soramam cevabı
İncitir gururumu
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bir zaman ki benim kollarımda
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bir zaman ki benim kollarımda
***
A-a-a-ah
Ay, ay
***
Eskisi gibi değil
Ne bakışın ne gülüşün
Artık ısıtmıyor
En sevdiğim öpüşün
***
Benden uzaklaştın
Hissediyor bunu kalbim
Sanki vedalaştık
Sondu bu gidişin
***
İçimde uzun zamandır
Tutuklu ağır bir soru
Soramam cevabı
İncitir gururumu
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bir zaman ki benim kollarımda
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bir zaman ki benim kollarımda