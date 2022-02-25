Eskisi gibi değil Ne bakışın ne gülüşün Artık ısıtmıyor En sevdiğim öpüşün *** Benden uzaklaştın Hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık Sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı İncitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bir zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bir zaman ki benim kollarımda *** A-a-a-ah Ay, ay *** Eskisi gibi değil Ne bakışın ne gülüşün Artık ısıtmıyor En sevdiğim öpüşün *** Benden uzaklaştın Hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık Sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı İncitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bir zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bir zaman ki benim kollarımda