Yeni Çıktı Şarkı Sözleri
Simge Yeni Çıktı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Simge Yeni Çıktı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni Çıktı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yalnız kaldığında akıllandın mı?
Aynalardan utandın mı?
Yüzüne güldüm diye kendince umutlandın mı?
***
Kara listede adın en üstte kıyamam şaşırdın mı?
Söyle ne oldu gözlerin doldu duygulandın mı?
Aşkımın asaleti var harcatamam onu bu kadar
Son gülenin vakti geldi gülüyorum
***
Gerçeği gördün şimdi ondan mı döndün şimdi
Sana bir ceza buldum veresiye geçmez
Ödeme vakti şimdi
-
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
***
O kendi kabahatini biliyor
Utanmıyor bir de af diliyor
Giderse ben ölürüm sanıyor
Zavallım nasıl hayal görüyor
***
İlk günler her şey o biçim
Her cümlesinde canım cicim
Bugün artık bir karar verdim
Ruh eşim için kötü bir seçim
***
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
***
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
***
Başı dertte
***
O sadece kendini seviyor
Usanmıyor beni deli ediyor
Biterse ben ölürüm sanıyor
Zavallım nasıl da inanıyor
***
İlk günler her şey o biçim
Her cümlesinde canım cicim
Bugün artık bir karar verdim
Ruh eşim için kötü bir seçim
***
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
***
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
***
Başı dertte
***
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
***
Bana yalvaracak yine ağlayacak
Ama gelmesin o niyetle
Kaderin ona farklı bir sürprizi var
Başı dertte, başı dertte
-
Herkes gitmişti evine boştu bütün sokaklar
Sırlarda saklanmıştı bizim gibi yalnızlar
Bana takılmıştı bakışların
Kaçmasınlar bana dalsınlar
Korkulur mu aşktan beni göze alsınlar
Dudağındaki kuru çölde yağmur olayım
Gerçek aşk vardır ona bir inanırsan sende
***
Ne gerek sen varsan ekmeğe tuza
Yaşarım bir ömür ıssız adada bile
Ne gerek sen varsan ateşe dumana
Yaşarım bir ömür ıssız adada bile
***
Ayrılıklar kırık hayaller dolu bütün hayatlar
Bulana kadar sevdiğini yalnızdır insanlar
Dudağındaki kuru çölde yağmur olayım
Gerçek aşk vardır ona bir inanırsan sende
***
Ne gerek sen varsan ekmeğe tuza
Yaşarım bir ömür ıssız adada bile
Ne gerek sen varsan ateşe dumana
Yaşarım bir ömür ıssız adada bile
-
Gözü korktu sıkılıp kaçtı
Ne kadar masumdu
Ne kadar utangaçtı
Masalın kahramanı gitti
Ve masal böyle bitti
Yoluna devam etti
***
Anılar kaybolmadan
Ve sabır usanmadan
İnat ettim bekledim
Ahh hiç umutsuz olmadım
Çabalarken uğruna bi şikâyet etmedim
***
Fallarda çıkan biri var
Gönlüme bir misafir var
Kaç vakte kadar bilmem
Pişmanım diyen biri var
***
Oooof bi dilek tutmuştum
Denize atmıştım
Oooof üzülüp susmuştum
Ben ona küsmüştüm
***
Beni böyle bırakıp gitti
Ne kadar kırılmıştım
Ne kadar üzülmüştüm
Masalın kahramanı gitti
Ve masal böyle bitti
Yoluna devam etti
***
Anılar kaybolmadan
Ve sabır usanmadan
İnat ettim bekledim
Ahh hiç umutsuz olmadım
Çabalarken uğruna bi şikâyet etmedim
***
Fallarda çıkan biri var
Gönlüme bir misafir var
Kaç vakte kadar bilmem
Pişmanım diyen biri var
-
Bu son kadeh geri dönemeyiz
Geçip, geçip kendimizden geçip
Ne bir gece ve aynı netice
Çakırkeyif hepimiz iyiyiz
Bu son kadeh geri dönemeyiz
Geçip, geçip kendimizden geçip
***
Ne bir telefon ne de bir haber
Ne bir üzgün var ne de bir pişman
Anlamsızca yok olurlar hemen
Sorun varsa hep toz olurlar
***
Aaah her şeyi unutmalı
Aaah kafayı dağıtmalı
Aaah aşka saygım kalmadı
Aaah sabrım kalmadı
***
Ne dünya umurumda ne de o umurumda
Derdimi bıraktım barın kapısında
Gelene selam çak gideni uğurla
Aşka inanmak bence palavra
***
Ne dünya umurumda ne de o umurumda
Derdimi bıraktım barın kapısında
Gelene selam çak gideni uğurla
Aşka inanmak bence palavra
-
Gitme beni üzme
Biraz olsun hatırım yok mu gitme
Duyma beni duyma
Ama kalbimin sözü var dinle, dinle
Yalvarıp aşkını dilenmek
Ağlamamak için direnmek
Senin yüzünden üzülmek
Sana elveda demek var mı?
***
Bir kırık kalp ah etti
Söz söylenmez üstüne
Seni vicdanın affetsin
Benden affı bekleme