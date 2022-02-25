Bu son kadeh geri dönemeyiz Geçip, geçip kendimizden geçip Ne bir gece ve aynı netice Çakırkeyif hepimiz iyiyiz Bu son kadeh geri dönemeyiz Geçip, geçip kendimizden geçip *** Ne bir telefon ne de bir haber Ne bir üzgün var ne de bir pişman Anlamsızca yok olurlar hemen Sorun varsa hep toz olurlar *** Aaah her şeyi unutmalı Aaah kafayı dağıtmalı Aaah aşka saygım kalmadı Aaah sabrım kalmadı *** Ne dünya umurumda ne de o umurumda Derdimi bıraktım barın kapısında Gelene selam çak gideni uğurla Aşka inanmak bence palavra *** Ne dünya umurumda ne de o umurumda Derdimi bıraktım barın kapısında Gelene selam çak gideni uğurla Aşka inanmak bence palavra