Palavra Şarkı Sözleri
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Bu son kadeh geri dönemeyiz
Geçip, geçip kendimizden geçip
Ne bir gece ve aynı netice
Çakırkeyif hepimiz iyiyiz
Bu son kadeh geri dönemeyiz
Geçip, geçip kendimizden geçip
***
Ne bir telefon ne de bir haber
Ne bir üzgün var ne de bir pişman
Anlamsızca yok olurlar hemen
Sorun varsa hep toz olurlar
***
Aaah her şeyi unutmalı
Aaah kafayı dağıtmalı
Aaah aşka saygım kalmadı
Aaah sabrım kalmadı
***
Ne dünya umurumda ne de o umurumda
Derdimi bıraktım barın kapısında
Gelene selam çak gideni uğurla
Aşka inanmak bence palavra
***
Ne dünya umurumda ne de o umurumda
Derdimi bıraktım barın kapısında
Gelene selam çak gideni uğurla
Aşka inanmak bence palavra