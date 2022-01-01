Prens & Prenses Her şeye rağmen, bugünde son buldu Sustu tüm sesler, güneşle kayboldu Tüm düşünceler, sahile vurdu Ah neler, neler, bir rüzgarla uçtu *** Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez Anlat şarkı, anlat son kez Bu masalda mutsuzlar var Yalnız kaldı prens ve prenses *** Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez Anlat şarkı, anlat son kez Bu masalda mutsuzlar var Yalnız kaldı prens ve prenses﻿

Al Resmini Ver Resmimi Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım Özlem duyup bakmayayım *** Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım Özlem duyup bakmayayım *** Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım *** Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Ömrümüzden olmayalım *** Bir gün gelir unuturuz, başka başka yar buluruz Bir gün gelir unuturuz, başka başka yar buluruz Burda ayrılsın yolumuz, arayıp da sormayalım Arayıp da sormayalım *** Burda ayrılsın yolumuz, arayıp da sormayalım Arayıp da sormayalım *** Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Yuva kursak bozulurdu, el dilinde söz olurdu Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım Zaten bu aşk azap oldu, bir arada kalmayalım *** Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Kapansın bu aşk sayfası, ömrümüzden olmayalım Ömrümüzden olmayalım

Mum Işığında Böyle bir geceydi, daha dün gibi Son kez buluşmuştuk seninle burda Mum değil kalbimdi eriyen sanki Sen veda ederken, mum ışığında *** Böyle bir geceydi, daha dün gibi Son kez buluşmuştuk seninle burda Mum değil kalbimdi eriyen sanki Sen veda ederken, mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Hep seni ararım mum ışığında Her gece ağlarım mum ışığında *** Kim bilir kaç gece geçecek böyle Belki de bir ömür bitecek böyle Yüreğin sızlar mı, vefasız söyle Bir gün can verirsem mum ışığında *** Kim bilir kaç gece geçecek böyle Belki de bir ömür bitecek böyle Yüreğin sızlar mı, vefasız söyle Bir gün can verirsem mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Şimdi bir şarkıdır, dilimde ismin Ölmeden öldürdü beni gidişin Karşımda hayalin, elimde resmin Her gece ağlarım mum ışığında *** Hep seni ararım mum ışığında Her gece ağlarım mum ışığında