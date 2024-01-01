Her şeye rağmen Bugün de son buldu Sustu tüm sesler Güneşle kayboldu *** Tüm düşünceler Sahile vurdu Ah, neler neler Bi' rüzgârla uçtu *** Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez Anlat şarkı, anlat son kez Bu masalda mutsuzlar var Yalnız kaldı prens ve prenses *** Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez Anlat şarkı, anlat son kez Bu masalda mutsuzlar var Yalnız kaldı prens ve prenses *** Her şeye rağmen Bugün de son buldu Sustu tüm sesler Güneşle kayboldu *** Tüm düşünceler Sahile vurdu Ah, neler neler Bi' rüzgârla uçtu *** Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez Anlat şarkı, anlat son kez Bu masalda mutsuzlar var Yalnız kaldı prens ve prenses *** Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez Anlat şarkı, anlat son kez Bu masalda mutsuzlar var Yalnız kaldı prens ve prenses *** Anlat şarkı, (anlat son kez) Bu masalda (mutsuzlar var) Yalnız kaldı prens ve prenses