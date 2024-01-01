Prens & Prenses Şarkı Sözleri
Simge Prens & Prenses şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Simge Prens & Prenses şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Prens & Prenses sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Her şeye rağmen
Bugün de son buldu
Sustu tüm sesler
Güneşle kayboldu
***
Tüm düşünceler
Sahile vurdu
Ah, neler neler
Bi' rüzgârla uçtu
***
Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez
Anlat şarkı, anlat son kez
Bu masalda mutsuzlar var
Yalnız kaldı prens ve prenses
***
Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez
Anlat şarkı, anlat son kez
Bu masalda mutsuzlar var
Yalnız kaldı prens ve prenses
***
Her şeye rağmen
Bugün de son buldu
Sustu tüm sesler
Güneşle kayboldu
***
Tüm düşünceler
Sahile vurdu
Ah, neler neler
Bi' rüzgârla uçtu
***
Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez
Anlat şarkı, anlat son kez
Bu masalda mutsuzlar var
Yalnız kaldı prens ve prenses
***
Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez
Anlat şarkı, anlat son kez
Bu masalda mutsuzlar var
Yalnız kaldı prens ve prenses
***
Anlat şarkı, (anlat son kez)
Bu masalda (mutsuzlar var)
Yalnız kaldı prens ve prenses