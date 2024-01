Alın onu biri yemeden Getirin önüme bırakın İlk seferin ben gel ben olayım mı? Ama ben utanmaz Deli ve gözü karayım Seni kabuğundan ben çıkarayım mı? *** Benimle tanışmasaydın Tenimle karışmasaydın Her gece buluşmasaydık Gidenler yerinde saydı bak *** Kalbimi elinde hisset El ele diz dize biz hep Hadi tut elimi gidelim Benimle şimdi dans et Hadi biraz cesaret Ram ta tam ta tam isabet El ele diz dize biz hep Benimle şimdi dans et *** Alın onu biri yemeden Getirin önüme bırakın İlk seferin ben gel ben olayım mı? Ama ben utanmaz Deli ve gözü karayım Seni kabuğundan ben çıkarayım mı? *** Benimle tanışmasaydın Tenimle karışmasaydın Her gece buluşmasaydık Gidenler yerinde saydı bak *** Kalbimi elinde hisset El ele diz dize biz hep Hadi tut elimi gidelim Benimle şimdi dans et Hadi biraz cesaret Ram ta tam ta tam isabet El ele diz dize biz hep Benimle şimdi dans et