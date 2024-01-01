-
Vuruldum
Aynı yerden üst üste vuruldum
Ama sustum
Dağıttın hayatımı
Beni ağır yanılttın
Acım oldun
***
Ve gördüm gerçeği, içindeki seni
Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini
Gidiyordum kaç defa
Ama tuttum kendimi
Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken?
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken?
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken?
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken?
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken?
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken?
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
***
Vuruldum
Aynı yerden üst üste vuruldum
Ama sustum
Dağıttın hayatımı
Beni ağır yanılttın
Acım oldun
***
Ve gördüm gerçeği, içindeki seni
Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini
Gidiyordum kaç defa
Ama tuttum kendimi
Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken?
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken?
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken?
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken?
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken?
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken?
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken?
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken?
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken?
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
-
İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok
Yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce, güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle, bir ömür böyle
Günler güneşler, dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç, sana layık düşler
Benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sende
İnce ince
Yangın yeri hep, buralar sayende
Yok şikayet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
İnsan yalnız doğar da, yalnız ölmezmiş n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok
Yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce, güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle, bir ömür böyle
Günler güneşler, dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç, sana layık düşler
Benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sende
İnce ince
Yangın yeri hep, buralar sayende
Yok şikayet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
Söylenmedi hiç, sana layık düşler
Benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sende
İnce ince
Yangın yeri hep, buralar sayende
Yok şikayet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
-
Üstüme üstüme geliyor hayat sabrımı sınıyor
Yağtığı şakalar artık bayat hep başa sarıyor
Bazen çok dayanılmaz olabiliyor sorduğu sorular
Kısmen bir şeyleri alıp götürüyor bozuluyor havalar
***
Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara
Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden
Ben bazen gitmek istiyorum uzaklara
Kaçmak istiyorum bu iklimden belkide kendimden
-
Bin ah edip hayatın karşısında
Öylece kalakaldım
Seyredip durdum eskide ne varsa
Yalnızca ben de aşktın
Oooooooo oooooooo
***
Bakalım ne kadar da doğruymuş
Dünden sonra yarın olur mu yalnız başına
Yalanların da masum muymuş
Seni sevmek bu kadar zormuymuş yalnız başına
-
Peşindeyim alana kadar peşindeyim
İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim
Yakıcam buraları o derece yani başındayım
Gülünce yazında ağlayınca kışındayım
***
Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam
Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan
***
Aç koynunu giricem giricem dellenme
Dudağından öpücem öpücem söylenme
***
Demekki bi bildiğim var sen beni takip et
Senin yolun yol değil ya hindistan ya tibet
Neye benziyor istediğin hayat bi tarif et
Kapı kapı dolaşan o kedi buraya da gelecek
***
Daha iyisini mi bulucan bi gel neler anlatıcam
Ben seni öyle bir sevicemki aklını oynatıcan
***
Aç koynunu giricem giricem dellenme
Dudağından öpücem öpücem söylenme
-
Vuruldum
Aynı yerden üst üste vuruldum
Ama sustum
***
Dağıttın hayatımı
Beni ağır yanılttın
Acım oldun
***
Ve gördüm gerçeği
İçindeki seni
Buna rağmen tutuyordum o soğuk ellerini
Gidiyordum kaç defa
Ama tuttum kendimi
Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi
***
Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken
Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken
Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken
Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi?
-
Mektubunu sakladım, ellerin değdi diye
Sözünü tutamadın, ömürlük sevdin güya
***
Ben seni seviyorum, sen bir başkasını
Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını
Kader ne çok seviyor, ayrılık yazmasını
***
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
***
Yüküm ağır mı geldi, yüreğine sevdiğim?
Yarı yolda bırakmaz aşık, benim bildiğim
***
Ben seni seviyorum sen bir başkasını
Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını
Kader ne çok seviyor ayrılık yazmasını
***
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
***
Doğru söyleyin bana, gerçekten mi gitti?
Aklım haklı çıktı, kalbim yüksekten uçtu
-
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
***
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor
Söylerim günde bin kere
***
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Günler, güneşler dolup ellerimizde
***
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
***
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
***
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
***
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım
-
Dün gece kaldım
***
Dün gece kaldım yanında
Sabah uyandım omzunda
Her gece gibi bir geceydi
Gülümseyişinle uyandım
***
Sevgi dolu gözler gördüm sabah
Güne uyanıp merhaba dedim
Şaşkınca sokulup bir yanak aldım
Yüreğine sokulup sevgini tattım
-
Bu nasıl dünya?
Bitmesin bu rüya
Gözlerim yüzünü gördüğü yerde asılı kaldı
Yandım kül oldum
Döndüm sana geldim
***
Bebekken yürek, erkenmiş yürümek, cahilliğim eyvah
Kader elini çek, sevişerek ölsek, sevmişiz eyvah
***
Gözümün gördüğü, dudağımın öptüğü
Her şey gibi aşkta ölür, yasta nişanlı gönül
***
Kanayan yerlerde açar çiçekler
Aşkın kanunudur bu
Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller
Duymuyor musun hu?
***
Kanayan yerlerde açar çiçekler
Aşkın kanunudur bu
Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller
Duymuyor musun hu?
Duymuyor musun hu?
***
Yandım kül oldum
Döndüm sana geldim
***
Bebekken yürek, erkenmiş yürümek, cahilliğim eyvah
Kader elini çek, sevişerek ölsek, sevmişiz eyvah
***
Gözümün gördüğü, dudağımın öptüğü
Her şey gibi aşkta ölür, yasta nişanlı gönül
***
Kanayan yerlerde açar çiçekler
Aşkın kanunudur bu
Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller
Duymuyor musun hu?
***
Kanayan yerlerde açar çiçekler
Aşkın kanunudur bu
Gel uzan göğsümde, ağlıyor güller
Duymuyor musun hu?
Duymuyor musun hu?
-
Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun?
Neden geriye dönüyorsun?
Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine?
***
Çekip gitmek bu kadar mı kolay sanıyorsun?
Neden geriye dönüyorsun?
Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine?
***
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var, aşktan meşkten
***
Kalp kırmak bu kadar mı kolay sanıyorsun?
Neden geriye dönüyorsun?
Neyine inanayım, ne diye güveneyim sözlerine?
***
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
***
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var aşktan
Kalbim parça parça, damla damla yerlere düşerken
Benim yaralarım var, aşktan meşkten
-
Yetişirsin
Yetişirsin, asla pes etme
Elimi tutsan
Sonrası yaz, az bize birlikte
***
Dudağında gül
Susmuyor deli sohbetli
Bunun adı aşk
Ruhumun tatlı belgeseli
***
Bi' nefeslik ömrümüzde
İyi günde, kötü günde
Senin olsun, al kalbimi
Bi' daha da geri verme
***
Cennetten dünyaya
Alışmak zor, zor aslında
Hem gerçek hem rüya
Yanındayım, çağırsan yeter aşk yolunda
***
Yetişirsin
Yetişirsin, durma, pes etme
Elimi tutsan
Sonrası yaz, az bize birlikte
***
Dudağında gül
Susmuyor deli sohbetli
Bunun adı aşk
Ruhumun tatlı belgeseli
***
Bi' nefeslik ömrümüzde
İyi günde, kötü günde
Senin olsun, al kalbimi
Bi' daha da geri verme
***
Cennetten dünyaya
Alışmak zor, zor aslında
Hem gerçek hem rüya
Yanındayım, çağırsan yeter aşk yolunda
-
Alın onu biri yemeden
Getirin önüme bırakın
İlk seferin ben gel ben olayım mı?
Ama ben utanmaz
Deli ve gözü karayım
Seni kabuğundan ben çıkarayım mı?
***
Benimle tanışmasaydın
Tenimle karışmasaydın
Her gece buluşmasaydık
Gidenler yerinde saydı bak
***
Kalbimi elinde hisset
El ele diz dize biz hep
Hadi tut elimi gidelim
Benimle şimdi dans et
Hadi biraz cesaret
Ram ta tam ta tam isabet
El ele diz dize biz hep
Benimle şimdi dans et
***
Alın onu biri yemeden
Getirin önüme bırakın
İlk seferin ben gel ben olayım mı?
Ama ben utanmaz
Deli ve gözü karayım
Seni kabuğundan ben çıkarayım mı?
***
Benimle tanışmasaydın
Tenimle karışmasaydın
Her gece buluşmasaydık
Gidenler yerinde saydı bak
***
Kalbimi elinde hisset
El ele diz dize biz hep
Hadi tut elimi gidelim
Benimle şimdi dans et
Hadi biraz cesaret
Ram ta tam ta tam isabet
El ele diz dize biz hep
Benimle şimdi dans et
-
İki gönül her iki uçtan
Yola çıkar aramaz
Ne bir sebep ne de sonuç
***
Yüreğimi aşk tuzağında
Ateşe verdim aman
Kül ve duman savurdum
***
Yeryüzüne uzaktı
Mavi odamızda
Nasıl söndü yıldızlar
Karardı şamdan
***
İster inan ister inanma
Başladı mı bitmiyor anlattırma
Tavladı kaçtı dönüyor zarlar
Acısı da kardan zarar
***
İster inan ister inanma
Başladı mı bitmiyor anlattırma
Tavladı kaçtı dönüyor zarlar
Acısı da kardan zarar
***
İki gönül her iki uçtan
Yola çıkar aramaz
Ne bir sebep ne de sonuç
***
Yüreğimi aşk tuzağında
Ateşe verdim aman
Kül ve duman savurdum
***
Yeryüzüne uzaktı
Mavi odamızda
Nasıl söndü yıldızlar
Karardı şamdan
***
İster inan ister inanma
Başladı mı bitmiyor anlattırma
Tavladı kaçtı dönüyor zarlar
Acısı da kardan zarar
***
İster inan ister inanma
Başladı mı bitmiyor anlattırma
Tavladı kaçtı dönüyor zarlar
Acısı da kardan zarar
***
İster inan ister inanma
Başladı mı bitmiyor anlattırma
Tavladı kaçtı dönüyor zarlar
Acısı da kardan zarar