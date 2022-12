Gece De Başa Dönüyor Hatırlıyor Gelemiyor Of Derdin Bir Sene Daha Mı Geçiyor Zaman Bizle Dalga Geçiyor Of Derdin Sen Asla Bırakmayacağım Derdin Bir Sorun Var Cevaba Ne Derdin Seni Asla Terk Etmeyeceğim Derdin Bir Sorun Var Cevaba Ne Dersin *** Bir Telefon Hakkın Olsa Kimi Arardın Son Bir Şaksın Kalsa Kime Harcardın Beni Ararsan Kalbim inan Bir Dakika Susmaz Her şeyi Söyler Bundan Pişman Olmaz *** Bir Telefon Hakkın Olsa Kimi Arardın Son Bir Şaksın Kalsa Kime Harcardın Beni Ararsan Kalbim inan Bir Dakika Susmaz Her şeyi Söyler Bundan Pişman Olmaz