Sinan Akçıl

Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm Bu kadar hiç beklemezdim Başka birine âşık olarak üzdüm Seni de hiç istemezdim *** Takılma bunlara, çevir bir numara Karşına çıkana sor beni aşkla Cevabı duyunca şaşırma sakın ha Senin bir suçun yok, ben geldim fazla *** Takılma bunlara, çevir bir numara Karşına çıkana sor beni aşkla Cevabı duyunca üzülme sakın ha Hep beni hatırla ileriki yaşta *** Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm Bu kadar hiç beklemezdim Başka birine âşık olarak üzdüm Seni de hiç istemezdim *** Takılma bunlara, çevir bir numara Karşına çıkana sor beni aşkla Cevabı duyunca şaşırma sakın ha Senin bir suçun yok, ben geldim fazla *** Takılma bunlara, çevir bir numara Karşına çıkana sor beni aşkla Cevabı duyunca üzülme sakın ha Hep beni hatırla ileriki yaşta **** Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm Bu kadar hiç beklemezdim Başka birine âşık olarak üzdüm Seni de hiç istemezdim *** Döndüm