Sürüne Sürüne (Remix) Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Sürüne Sürüne (Remix)
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Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm
Bu kadar hiç beklemezdim
Başka birine âşık olarak üzdüm
Seni de hiç istemezdim
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca şaşırma sakın ha
Senin bir suçun yok, ben geldim fazla
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca üzülme sakın ha
Hep beni hatırla ileriki yaşta
***
Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm
Bu kadar hiç beklemezdim
Başka birine âşık olarak üzdüm
Seni de hiç istemezdim
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca şaşırma sakın ha
Senin bir suçun yok, ben geldim fazla
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca üzülme sakın ha
Hep beni hatırla ileriki yaşta
****
Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm
Bu kadar hiç beklemezdim
Başka birine âşık olarak üzdüm
Seni de hiç istemezdim
***
Döndüm