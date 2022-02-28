Sinan Akçıl

Olacakları önceden gördüm Dedim ki "Boş yere öldüm!" Gecelerden gündüze döndüm Işıkta kendimi gördüm *** Bana bir ağlama, boşuna zorlama Kaderi gördüğün herkese bağlama Değil ki umrumda, iyice duydun ya *** Senden vazgeçiyorum Kapıma gelsen boş, duymuyorum Öyle bir kapı da yok Bilmiyorum nasıl düzelsem Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok *** Hayde *** Bana bir ağlama, boşuna zorlama Kaderi gördüğün herkese bağlama Değil ki umrumda, iyice duydun ya *** Senden vazgeçiyorum Kapıma gelsen boş, duymuyorum Öyle bir kapı da yok Bilmiyorum nasıl düzelsem Hiç sanmıyorum, öyle bir... *** Senden vazgeçiyorum Kapıma gelsen boş, duymuyorum Öyle bir kapı da yok Bilmiyorum nasıl düzelsem Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok *** Hayde (Hayde) *** Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum