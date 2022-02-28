Sinan Akçıl

Ten, nine, eight, seven
Six, five, four, three, two, one
***
Acısını yaşıyor musun
Benle ayrılığın?
Arıyor ve buluyor musun
Hani tende karşılığın?
***
Hadi bırak her şeyi, gel dedim
Seni uzun bir süre bekledim
O süre doldu, yine de dönmedin
Olsun, canın sağ olsun
Şansın yanında olsun
***
Hangimiz aşkı başardık?
Yapma, yapma
Hep bitiyor, biz alıştık
Takma, takma
***
Artık üzülmem kusura
Bakma, bakma
Aşk bitiyor sen uyurken
Yatma, yatma
***
Yapma, yapma
Yatma, yatma
Yapma, yapma
Yatma, yatma
***
Acısını yaşıyor musun
Benle ayrılığın?
Arıyor ve buluyor musun
Hani tende karşılığın?
***
Hadi bırak her şeyi, gel dedim
Seni uzun bir süre bekledim
O süre doldu, yine de dönmedin
Olsun, canın sağ olsun
Şansın yanında olsun
***
Hangimiz aşkı başardık?
Yapma, yapma
Hep bitiyor, biz alıştık
Takma, takma
***
Artık üzülmem kusura
Bakma, bakma
Aşk bitiyor sen uyurken
Yatma, yatma
***
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
(Come on!)
***
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)