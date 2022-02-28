Kapı / Mert Hakan Remix Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Kapı / Mert Hakan Remix
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Olacakları önceden gördüm
Dedim ki "Boş yere öldüm!"
Gecelerden gündüze döndüm
Işıkta kendimi gördüm
***
Bana bir ağlama, boşuna zorlama
Kaderi gördüğün herkese bağlama
Değil ki umrumda, iyice duydun ya
***
Senden vazgeçiyorum
Kapıma gelsen boş, duymuyorum
Öyle bir kapı da yok
Bilmiyorum nasıl düzelsem
Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok
***
Hayde
***
Bana bir ağlama, boşuna zorlama
Kaderi gördüğün herkese bağlama
Değil ki umrumda, iyice duydun ya
***
Senden vazgeçiyorum
Kapıma gelsen boş, duymuyorum
Öyle bir kapı da yok
Bilmiyorum nasıl düzelsem
Hiç sanmıyorum, öyle bir...
***
Senden vazgeçiyorum
Kapıma gelsen boş, duymuyorum
Öyle bir kapı da yok
Bilmiyorum nasıl düzelsem
Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok
***
Hayde (Hayde)
***
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum