Atma Ft. Hande Yener Ferhat Hakan Mix Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Atma Ft. Hande Yener Ferhat Hakan Mix
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Elindeki kalbi tutamadım gitti
Bunun nesi garip?
Bitti dedin bitti
Ama şunu bil ki
Yine yanıma gelip
Söylediğin sözler bana biraz eski
***
Hani bir süre sonra
Her şey düzelirdi
Biraz nefes almak bize en güzeliydi
Güzelliğim aynı, aldım da nefesi
Bana yanlış yerlerinden
***
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
***
Elindeki kalbi tutamadım gitti
Bunun nesi garip?
Bitti dedin bitti
Ama şunu bil ki
Yine yanıma gelip
Söylediğin sözler bana biraz eski
***
Hani bir süre sonra
Her şey düzelirdi
Biraz nefes almak bize en güzeliydi
Güzelliğim aynı, aldım da nefesi
Bana yanlış yerlerinden
***
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!
Atma! Atma!