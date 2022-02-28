Sinan Akçıl

Elindeki kalbi tutamadım gitti Bunun nesi garip? Bitti dedin bitti Ama şunu bil ki Yine yanıma gelip Söylediğin sözler bana biraz eski *** Hani bir süre sonra Her şey düzelirdi Biraz nefes almak bize en güzeliydi Güzelliğim aynı, aldım da nefesi Bana yanlış yerlerinden *** Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! *** Elindeki kalbi tutamadım gitti Bunun nesi garip? Bitti dedin bitti Ama şunu bil ki Yine yanıma gelip Söylediğin sözler bana biraz eski *** Hani bir süre sonra Her şey düzelirdi Biraz nefes almak bize en güzeliydi Güzelliğim aynı, aldım da nefesi Bana yanlış yerlerinden *** Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma! Atma!