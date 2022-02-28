Sinan Akçıl

Korkma korkma, başaracağız (başaracağız) Aşksızlıkla savaşacağız (savaşacağız) Bir gün yine bir arada (bir arada) Zaferlerden konuşacağız (konuşacağız) *** Kalbimden istemiştin Al istediğin kadar Sen de çok özlemişsin Olsun be o kadar *** Dayan dayan, buna dayan Yat her gece, bana uyan Dayan dayan, buna dayan Yalnız sensin bana uyan *** Korkma korkma, başaracağız Aşksızlıkla savaşacağız (savaşacağız) Bir gün yine bir arada (bir arada) Zaferlerden konuşacağız (konuşacağız) *** Kalbimden istemiştin Al istediğin kadar Sen de çok özlemişsin Olsun be o kadar *** Dayan dayan, buna dayan Yat her gece, bana uyan Dayan dayan, buna dayan Yalnız sensin bana uyan *** Dayan dayan (dayan dayan), buna dayan (buna dayan) Yat her gece, bana uyan Dayan dayan, buna dayan Yalnız sensin bana uyan