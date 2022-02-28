Bana Uyan Ft. Ziynet Sali Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Bana Uyan Ft. Ziynet Sali
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Korkma korkma, başaracağız (başaracağız)
Aşksızlıkla savaşacağız (savaşacağız)
Bir gün yine bir arada (bir arada)
Zaferlerden konuşacağız (konuşacağız)
***
Kalbimden istemiştin
Al istediğin kadar
Sen de çok özlemişsin
Olsun be o kadar
***
Dayan dayan, buna dayan
Yat her gece, bana uyan
Dayan dayan, buna dayan
Yalnız sensin bana uyan
***
Korkma korkma, başaracağız
Aşksızlıkla savaşacağız (savaşacağız)
Bir gün yine bir arada (bir arada)
Zaferlerden konuşacağız (konuşacağız)
***
Kalbimden istemiştin
Al istediğin kadar
Sen de çok özlemişsin
Olsun be o kadar
***
Dayan dayan, buna dayan
Yat her gece, bana uyan
Dayan dayan, buna dayan
Yalnız sensin bana uyan
***
Dayan dayan (dayan dayan), buna dayan (buna dayan)
Yat her gece, bana uyan
Dayan dayan, buna dayan
Yalnız sensin bana uyan