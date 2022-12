Sinan Akçıl

Ne önemi var, neresi olursa Bize her yer cennet Hadi yanıma yerleş Ben buradayım *** Ne önemi var, hangi gün olursa Bize her gün sevmek İstiyorsan bilmek Sor buradayım, karşındayım *** Yazık ki kavgasız aşk olmaz Ama bizde ayrılık konuşulmaz Sevmenin elinde beraber büyüdük Biz ölmeden cenneti gördük *** Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin *** Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin *** Demek sensin Melek sensin Bu gece melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin *** Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Melek sensin, melek sensin *** Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin *** Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan, melek sensin

Sen her kalbini açanla mutlu musun Bu en sevdiğin şarkıyla avunur musun Hadi bir daha söyle üzme kimseyi böyle Gün gelir gerçeği aşk sezer *** Sen derdini soranla konuşur musun Beni sessiz bir yalanla unutur musun Hadi bir daha söyle unutalım mı birlikte Kalmamış bir nefes ver yeter *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Sen aşktan güçlü biriyle Yok olur musun Bir parça hüznün kaldıysa Onu unutur musun Hadi bir daha söyle unutalım mı Birlikte kalmamış bir nefes ver yeter *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar