Sinan Akçıl

-
Bir Çiçekle Kandırılmazsın
Sana Daha Gerçek Bir Şey Lazım
Bir Yemekte Anlaşılmazsın
Sana Daha Uzun Zaman Lazım
Adın Lazım, Benim De Soyadım Lazım
***
Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var
Yaşın Kaç, Başın Kaç Oof
Yeter Bize Gerçekten Bulduk Olduk
Saat Kaç, Yavaşlat Oof
***
Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var
Yaşın Kaç, Başın Kaç Oof
Yeter Bize Gerçekten Bulduk Olduk
Saat Kaç, Yavaşlat Oof
Her Sözümü Bil Aşkım Bize Yazdım
***
Bir Gün Olsun Ayrı Kalmazsın
Bize Daha Uzun Zaman Lazım
Cennetinde Ayrı Durmazsın
Bize Senle Ortak Ölüm Lazım
Adın Lazım, Benim De Soyadım Lazım
***
Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var
Yaşın Kaç Başın Kaç Oof
Yeter Bize Gerçekten Bulduk Olduk
Saat Kaç Yavaşlat Oof
***
Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var
Yaşın Kaç Başın Kaç Oooof
Yeter Bize Gerçekten Bulduk, Olduk
Saat Kaç Yavaşlat Oof
Her Sözümü Bil Aşkım Bize Yazdım
-
Olacakları önceden gördüm
Dedim ki "Boş yere öldüm!"
Gecelerden gündüze döndüm
Işıkta kendimi gördüm
***
Bana bir ağlama, boşuna zorlama
Kaderi gördüğün herkese bağlama
Değil ki umrumda, iyice duydun ya
***
Senden vazgeçiyorum
Kapıma gelsen boş, duymuyorum
Öyle bir kapı da yok
Bilmiyorum nasıl düzelsem
Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok
***
Hayde
***
Bana bir ağlama, boşuna zorlama
Kaderi gördüğün herkese bağlama
Değil ki umrumda, iyice duydun ya
***
Senden vazgeçiyorum
Kapıma gelsen boş, duymuyorum
Öyle bir kapı da yok
Bilmiyorum nasıl düzelsem
Hiç sanmıyorum, öyle bir...
***
Senden vazgeçiyorum
Kapıma gelsen boş, duymuyorum
Öyle bir kapı da yok
Bilmiyorum nasıl düzelsem
Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok
***
Hayde (Hayde)
***
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum
-
Ten, nine, eight, seven
Six, five, four, three, two, one
***
Acısını yaşıyor musun
Benle ayrılığın?
Arıyor ve buluyor musun
Hani tende karşılığın?
***
Hadi bırak her şeyi, gel dedim
Seni uzun bir süre bekledim
O süre doldu, yine de dönmedin
Olsun, canın sağ olsun
Şansın yanında olsun
***
Hangimiz aşkı başardık?
Yapma, yapma
Hep bitiyor, biz alıştık
Takma, takma
***
Artık üzülmem kusura
Bakma, bakma
Aşk bitiyor sen uyurken
Yatma, yatma
***
Yapma, yapma
Yatma, yatma
Yapma, yapma
Yatma, yatma
***
Acısını yaşıyor musun
Benle ayrılığın?
Arıyor ve buluyor musun
Hani tende karşılığın?
***
Hadi bırak her şeyi, gel dedim
Seni uzun bir süre bekledim
O süre doldu, yine de dönmedin
Olsun, canın sağ olsun
Şansın yanında olsun
***
Hangimiz aşkı başardık?
Yapma, yapma
Hep bitiyor, biz alıştık
Takma, takma
***
Artık üzülmem kusura
Bakma, bakma
Aşk bitiyor sen uyurken
Yatma, yatma
***
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
(Come on!)
***
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum)
Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)
-
Hadi şimdi istediğin kadar özgürsün
Artık bana tutsak değil tam hürsün
Ama beni koklamazsan ölürsün, of
Görürsün
Tüm dünyam
Ölme sen
Kıyamam
***
Canım, sen aşkı hiç küçük bir şey sanma
Gözümde bir damla, arkası dev dalga
Bu yangın bir anda sönebilecek sanma
Seni aramaktan yoruldum aslında
Bulunca ne olur?
Cevabı yok asla
Senden ayrı fazla
Kalabilirim sanma
***
Hadi şimdi istediğin kadar özgürsün
Artık bana tutsak değil tam hürsün
Ama beni koklamazsan ölürsün, of
Görürsün
Tüm dünyam
Ölme sen
Kıyamam
***
Canım, sen aşkı hiç küçük bir şey sanma
Gözümde bir damla, arkası dev dalga
Bu yangın bir anda sönebilecek sanma
Seni aramaktan yoruldum aslında
Bulunca ne olur?
Cevabı yok asla
Senden ayrı fazla
Kalabilirim sanma
***
Canım aşkım
Canım aşkım
Canım aşkım
Benim canım aşkım
Canım aşkım
Canım aşkım
***
Canım, sen aşkı hiç küçük bir şey sanma
Gözümde bir damla, arkası dev dalga
Bu yangın bir anda sönebilecek sanma
-
Ben seni sevmemişim başka biriymiş
Gösterdiğin her şey hep sahte delilmiş
Offf, kalbin delinmiş
Bendeki aşk çoktan silinmiş
***
Söylediğin sözlerin hangisi yalan
Gölgendeki kişiye sor uzatmadan
Söylediğin sözlerin hangisi yalan
Gölgendeki ... sor uzatmadan
***
Yapma bunu yapmacık
Sende her şey azıcık
Yalan dolu bu yolda
Kim sever seni zorla
***
Yapma bunu yapmacık
Sende her şey azıcık
Sen seninle küs yine
Ben benimle barışık
***
Yapma bunu yapmacık
Sende her şey azıcık
Yalan dolu bu yolda
Kim sever seni zorla
***
Aldığın kimin huyu sıfır zarafet
Yaptığın her hareket bundan ibaret
Offf, kalbin delinmiş
Bendeki aşk çoktan silinmiş
***
Söylediğin sözlerin hangisi yalan
Gölgendeki kişiye sor uzatmadan
Söylediğin sözlerin hangisi yalan
Gölgendeki ... sor uzatmadan
***
Yapma bunu yapmacık
Sende her şey azıcık
Yalan dolu bu yolda
Kim sever seni zorla
***
Yapma bunu yapmacık
Sende her şey azıcık
Sen seninle küs yine
Ben benimle barışık
***
Yapma bunu yapmacık
Sende her şey azıcık
Yalan dolu bu yolda
Kim sever seni zorla
-
O-oh, hey sen, bana iyi bak
Göremiyo'sun bunu belki (aslında)
Aslında şimdi burası (aslında, aslında)
Aşka uygun bi' yerdi (aslında)
***
Kalbin ağzı yok (aslında)
Olsa çoktan söylerdi (aslında)
Bekliyorum hâlâ sabrım var
De ne dersen o sensen
***
Aslında bendim hep karanlık
Gecenin fazla suçu yok
Ağzımdan çıktı, bak, bir anlık
Ve bunun başka sonucu yok
***
Bana yaklaş, bir dene
Bunu paylaş bir kere
Yüreğinden bir yere gidemezsin
***
Hadi teksin artık, sayıp durma
Bana başka bir aşk bulaştırma
Gelip anlat, fazla uğraştırma
O sensen, o sensen
***
Hadi teksin artık, sayıp durma
Bana başka bir aşk bulaştırma
Gelip anlat, fazla uğraştırma
O sensen, o sensen, o-o-oh
***
Aslında bendim hep karanlık
Gecenin fazla suçu yok
Ağzımdan çıktı, bak, bir anlık
Ve bunun başka sonucu yok
***
Bana yaklaş, bir dene
Bunu paylaş bir kere
Yüreğinden bir yere gidemezsin
***
Hadi teksin artık, sayıp durma
Bana başka bir aşk bulaştırma
Gelip anlat, fazla uğraştırma
O sensen, o sensen
***
Hadi teksin artık, sayıp durma
Bana başka bir aşk bulaştırma
Gelip anlat, fazla uğraştırma
O sensen, o sensen, o-o-oh
***
Hey sen, bana iyi bak
Bana iyi bak
Bana iyi bak
-
Aslında Ağlayan Ben Değilim Benim Yüzüm
Bensiz Hüzün
Beni Vurdun Evet Kalbimden Kalbimden
Yoruldum Evet Harbinden Harbiden
Çok Sıkıldım Aşkların Hepsinden
Dedin Bana Haklısın Çoktandır
***
Fark etmeliyim
Vazgeçmeliyim
Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden
Senden Deliyim
Göstermeliyim Kendime
Senden Deliyim
***
Fark etmeliyim
Vazgeçmeliyim
Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden
Senden Deliyim
Göstermeliyim Kendime
***
Senden Deliyim
Senden Deliyim
***
Beni Vurdun Evet Kalbimden Kalbimden
Yoruldum Evet Harbinden Harbiden
Çok Sıkıldım Aşkların Hepsinden
Dedin Bana Haklısın Çoktandır
***
Fark etmeliyim
Vazgeçmeliyim
Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden
Senden Deliyim
Göstermeliyim Kendime
Senden Deliyim
***
Fark etmeliyim
Vazgeçmeliyim
Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden
Senden Deliyim
Göstermeliyim Kendime
Senden Deliyim
Senden Deliyim
-
Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm
Bu kadar hiç beklemezdim
Başka birine âşık olarak üzdüm
Seni de hiç istemezdim
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca şaşırma sakın ha
Senin bir suçun yok, ben geldim fazla
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca üzülme sakın ha
Hep beni hatırla ileriki yaşta
***
Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm
Bu kadar hiç beklemezdim
Başka birine âşık olarak üzdüm
Seni de hiç istemezdim
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca şaşırma sakın ha
Senin bir suçun yok, ben geldim fazla
***
Takılma bunlara, çevir bir numara
Karşına çıkana sor beni aşkla
Cevabı duyunca üzülme sakın ha
Hep beni hatırla ileriki yaşta
***
Döndüm geriye, sürüne sürüne düştüm
Bu kadar hiç beklemezdim
Başka birine âşık olarak üzdüm
Seni de hiç istemezdim
***
Döndüm
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