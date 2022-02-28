Bye Bye Şarkı Sözleri
Sinan Akçıl Bye Bye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sinan Akçıl Bye Bye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bye Bye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir rüzgarın ortasında
Kalıp durdun bir başına
Seni korkak şunu bil ki
Hafif bir kalp aşka uymaz
***
Viran olan yollarında
Bir parçamı sakla bari
Korkma zaten şu ellerin
Tokat olsan aşka vurmaz (Üç, dört)
***
Hala bana doğru dürüst duramıyorsun
Aşk diyoruz hiçbir yeri anlamıyorsun
Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan
Kusura bakma, hadi ben aşka
***
Sağa sola, yalpa yalpa dolanıyorsun
Bir türlü şu kalbime tam dolamıyorsun
Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan
Kusura bakma hadi ben aşka, bye bye
***
Kusura bakma, bye bye
***
Hiç geçmeyen sancısıyla
Zaman zaman ağlamayla
Seni attım ben aklımdan
Şimdi gücüm fazlasıyla
***
Viran olan yollarında
Bi' parçamı sakla bari
Korkma zaten şu ellerin
Tokat olsan aşka vurmaz
***
Hala bana doğru dürüst duramıyorsun
Aşk diyoruz hiçbir yeri anlamıyorsun
Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan
Kusura bakma, hadi ben aşka
***
Sağa sola, yalpa yalpa dolanıyorsun
Bir türlü şu kalbime tam dolamıyorsun
Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan
Kusura bakma hadi ben aşka, bye bye
***
Kusura bakma, bye bye
***
Hala bana doğru dürüst (ortasında)
Aşk diyoruz hiçbir yeri (bir başına)
Bir daha da benden, bir şans (şunu bil ki)
Kusura bakma, hadi ben aşka
***
Sağa sola, yalpa yalpa (yollarında)
Bir türlü şu kalbime tam (sakla)
Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan (şunu bil ki)
Kusura bakma hadi ben aşka, bye bye
***
Şunu bil ki
Şunu bil ki (bye bye)
Kusura bakma hadi ben aşka
***
Bir rüzgarın ortasında
Kalıp durdun bir başına
Seni korkak şunu bil ki
Hafif bir kalp aşka uymaz, bye bye