Sinan Akçıl

Bir rüzgarın ortasında Kalıp durdun bir başına Seni korkak şunu bil ki Hafif bir kalp aşka uymaz *** Viran olan yollarında Bir parçamı sakla bari Korkma zaten şu ellerin Tokat olsan aşka vurmaz (Üç, dört) *** Hala bana doğru dürüst duramıyorsun Aşk diyoruz hiçbir yeri anlamıyorsun Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan Kusura bakma, hadi ben aşka *** Sağa sola, yalpa yalpa dolanıyorsun Bir türlü şu kalbime tam dolamıyorsun Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan Kusura bakma hadi ben aşka, bye bye *** Kusura bakma, bye bye *** Hiç geçmeyen sancısıyla Zaman zaman ağlamayla Seni attım ben aklımdan Şimdi gücüm fazlasıyla *** Viran olan yollarında Bi' parçamı sakla bari Korkma zaten şu ellerin Tokat olsan aşka vurmaz *** Hala bana doğru dürüst duramıyorsun Aşk diyoruz hiçbir yeri anlamıyorsun Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan Kusura bakma, hadi ben aşka *** Sağa sola, yalpa yalpa dolanıyorsun Bir türlü şu kalbime tam dolamıyorsun Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan Kusura bakma hadi ben aşka, bye bye *** Kusura bakma, bye bye *** Hala bana doğru dürüst (ortasında) Aşk diyoruz hiçbir yeri (bir başına) Bir daha da benden, bir şans (şunu bil ki) Kusura bakma, hadi ben aşka *** Sağa sola, yalpa yalpa (yollarında) Bir türlü şu kalbime tam (sakla) Bir daha da benden, bir şans bulamıyorsan (şunu bil ki) Kusura bakma hadi ben aşka, bye bye *** Şunu bil ki Şunu bil ki (bye bye) Kusura bakma hadi ben aşka *** Bir rüzgarın ortasında Kalıp durdun bir başına Seni korkak şunu bil ki Hafif bir kalp aşka uymaz, bye bye