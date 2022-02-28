Çok Sevmek Yasaklanmalı Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Çok Sevmek Yasaklanmalı
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Dur, biraz konuş bir şey de
Birini bu kadar sevmek yasaklanmalı
***
Sen bir dur, bir sus bir duy bir dinle
Birini bu kadar seven biri kaldı mı?
***
Ben varım, kaçmam hiç, aşkın harbinden
***
Dünya kötü bir yer olabilir dayanırım
Aşktan konuşalım üzerime alınırım
Sen son nefesim ol yine sana sığınırım
***
Bir kez bana bir bak o bakışa inanırım
Sensiz ben bir hiçim ve siyaha sarılırım
Yalnız senin için yaşıyormuş sayılırım
***
Bu ev senin, biz elden sayılmayalım
***
Sen bir dur, bir sus bir duy bir dinle
Birini bu kadar seven biri kaldı mı?
***
Ben varım, kaçmam hiç, aşkın harbinden
***
Dünya kötü bir yer olabilir dayanırım
Aşktan konuşalım üzerime alınırım
Sen son nefesim ol yine sana sığınırım
***
Bir kez bana bir bak o bakışa inanırım
Sensiz ben bir hiçim ve siyaha sarılırım
Yalnız senin için yaşıyormuş sayılırım
***
Bu ev senin, biz elden sayılmayalım
***
Dur, biraz konuş bir şey de
Birini bu kadar sevmek yasaklanmalı