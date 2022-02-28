Sinan Akçıl

Dur, biraz konuş bir şey de Birini bu kadar sevmek yasaklanmalı *** Sen bir dur, bir sus bir duy bir dinle Birini bu kadar seven biri kaldı mı? *** Ben varım, kaçmam hiç, aşkın harbinden *** Dünya kötü bir yer olabilir dayanırım Aşktan konuşalım üzerime alınırım Sen son nefesim ol yine sana sığınırım *** Bir kez bana bir bak o bakışa inanırım Sensiz ben bir hiçim ve siyaha sarılırım Yalnız senin için yaşıyormuş sayılırım *** Bu ev senin, biz elden sayılmayalım *** Sen bir dur, bir sus bir duy bir dinle Birini bu kadar seven biri kaldı mı? *** Ben varım, kaçmam hiç, aşkın harbinden *** Dünya kötü bir yer olabilir dayanırım Aşktan konuşalım üzerime alınırım Sen son nefesim ol yine sana sığınırım *** Bir kez bana bir bak o bakışa inanırım Sensiz ben bir hiçim ve siyaha sarılırım Yalnız senin için yaşıyormuş sayılırım *** Bu ev senin, biz elden sayılmayalım *** Dur, biraz konuş bir şey de Birini bu kadar sevmek yasaklanmalı