Sinan Akçıl

Bu gece çok eğlenceli unutalım bitirmeyi Soğumadan koştum sana ayak değil bu kalp sesi Uykuyu düşünme hiç bugün daha cumartesi *** Sen kendini dinledin mi? Gece gibi sessizliğin Düştün ama gizledin mi? Nasıl belli iyileştiğin *** Dans et durma bahset burada aşktan *** Bu gece çok eğlenceli unutalım bitirmeyi Soğumadan koştum sana ayak değil bu kalp sesi Uykuyu düşünme hiç bugün daha cumartesi *** Bu gece çok eğlenceli unutalım bitirmeyi Soğumadan koştum sana ayak değil bu kalp sesi Uykuyu düşünme hiç bugün daha cumartesi *** Sen kendini dinledin mi ? Gece gibi sessizliğin Düştün ama gizledin mi? Nasıl belli iyileştiğin *** Dans et durma bahset burada aşktan *** Bu gece çok eğlenceli unutalım bitirmeyi Soğumadan koştum sana ayak değil bu kalp sesi Uykuyu düşünme hiç bugün daha cumartesi *** Bu gece çok eğlenceli unutalım bitirmeyi Soğumadan koştum sana ayak değil bu kalp sesi Uykuyu düşünme hiç bugün daha cumartesi *** Cumartesi cumartesi cumartesi Cumartesi cumartesi cumartesi Bugün cumartesi cumartesi Eğlenceli çünkü bugün cumartesi *** Bu gece çok eğlenceli unutalım bitirmeyi Soğumadan koştum sana ayak değil bu kalp sesi Uykuyu düşünme hiç bugün daha cumartesi *** Bu gece çok eğlenceli