Sinan Akçıl

Güzel Şeyler Şarkı Sözleri
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Ne kadar bağırsam, sesimi duyan olmadı
Bir tek beni hep, ayrılanlar anladı
***
Fenayım bu aralar, kalbimde bu yaralar
Sensiz kapanmayacak
Dönmezsen bu aralar, aşk mutlu yanını
Nasıl açıklayacak?
***
Demesinler bir aşk daha yarım kaldı
Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel
Ama dön gel
Sussun artık ne olur söyleyenler, kötü şeyler
***
Demesinler bir aşk daha yarım kaldı
Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel
Ama dön gel
Sussun hepsi ne olur söylesinler, güzel şeyler
***
Ne kadar dağılsam, elimi tutan olmadı
Tekrar beni hep, aşk gelip toparladı
***
Fenayım bu aralar, kalbimde bu yaralar
Sensiz kapanmayacak
Dönmezsen bu aralar, aşk mutlu yanını
Nasıl açıklayacak?
***
Demesinler bir aşk daha yarım kaldı
Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel
Ama dön gel
Sussun artık ne olur söyleyenler, kötü şeyler
***
Demesinler bir aşk daha yarım kaldı
Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel
Ama dön gel
Sussun hepsi ne olur söylesinler, güzel şeyler
(Demesinler bir aşk daha yarım kaldı)
Güzel şeyler
***
Demesinler bir aşk daha yarım kaldı
Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel
Ama dön gel
Sussun artık ne olur söyleyenler
***
Demesinler bir aşk daha yarım kaldı
Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel
Ama dön gel
Sussun hepsi ne olur söylesinler, güzel şeyler
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