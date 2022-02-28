Sinan Akçıl

Ne kadar bağırsam, sesimi duyan olmadı Bir tek beni hep, ayrılanlar anladı *** Fenayım bu aralar, kalbimde bu yaralar Sensiz kapanmayacak Dönmezsen bu aralar, aşk mutlu yanını Nasıl açıklayacak? *** Demesinler bir aşk daha yarım kaldı Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel Ama dön gel Sussun artık ne olur söyleyenler, kötü şeyler *** Demesinler bir aşk daha yarım kaldı Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel Ama dön gel Sussun hepsi ne olur söylesinler, güzel şeyler *** Ne kadar dağılsam, elimi tutan olmadı Tekrar beni hep, aşk gelip toparladı *** Fenayım bu aralar, kalbimde bu yaralar Sensiz kapanmayacak Dönmezsen bu aralar, aşk mutlu yanını Nasıl açıklayacak? *** Demesinler bir aşk daha yarım kaldı Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel Ama dön gel Sussun artık ne olur söyleyenler, kötü şeyler *** Demesinler bir aşk daha yarım kaldı Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel Ama dön gel Sussun hepsi ne olur söylesinler, güzel şeyler (Demesinler bir aşk daha yarım kaldı) Güzel şeyler *** Demesinler bir aşk daha yarım kaldı Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel Ama dön gel Sussun artık ne olur söyleyenler *** Demesinler bir aşk daha yarım kaldı Demesinler sonu bu hep aynı hadi dön gel Ama dön gel Sussun hepsi ne olur söylesinler, güzel şeyler