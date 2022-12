Sinan Akçıl

Ten, nine, eight, seven Six, five, four, three, two, one *** Acısını yaşıyor musun Benle ayrılığın? Arıyor ve buluyor musun Hani tende karşılığın? *** Hadi bırak her şeyi, gel dedim Seni uzun bir süre bekledim O süre doldu, yine de dönmedin Olsun, canın sağ olsun Şansın yanında olsun *** Hangimiz aşkı başardık? Yapma, yapma Hep bitiyor, biz alıştık Takma, takma *** Artık üzülmem kusura Bakma, bakma Aşk bitiyor sen uyurken Yatma, yatma *** Yapma, yapma Yatma, yatma Yapma, yapma Yatma, yatma *** Acısını yaşıyor musun Benle ayrılığın? Arıyor ve buluyor musun Hani tende karşılığın? *** Hadi bırak her şeyi, gel dedim Seni uzun bir süre bekledim O süre doldu, yine de dönmedin Olsun, canın sağ olsun Şansın yanında olsun *** Hangimiz aşkı başardık? Yapma, yapma Hep bitiyor, biz alıştık Takma, takma *** Artık üzülmem kusura Bakma, bakma Aşk bitiyor sen uyurken Yatma, yatma *** Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum) Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum) (Come on!) *** Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum) Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)