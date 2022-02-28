Fark Atıyor / Burak Yeter Remix Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Fark Atıyor / Burak Yeter Remix
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Oldu oldu, olamadı
Bir dakika duramadı
Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Oldu oldu, olamadı
Bir dakika duramadı
Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese, bizdeki herkese
Bizdeki herkese fark fark atıyor