Sinan Akçıl

Oldu oldu, olamadı Bir dakika duramadı Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı *** Tabii ki böyle olmasında Senin gözlerinden pay var Korkma benle yükselmekten Hiç yıkılmaz bu dağlar *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Oldu oldu, olamadı Bir dakika duramadı Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı *** Tabii ki böyle olmasında Senin gözlerinden pay var Korkma benle yükselmekten Hiç yıkılmaz bu dağlar *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese, bizdeki herkese Bizdeki herkese fark fark atıyor