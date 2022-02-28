Karnaval Şarkı Sözleri
Sinan Akçıl Karnaval şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sinan Akçıl Karnaval şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karnaval sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Oldu oldu, olamadı
Bir dakika duramadı
Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Oldu oldu, olamadı
Bir dakika duramadı
Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese, bizdeki herkese
Bizdeki herkese fark fark atıyor
-
Sıkıldım mutluluk oyunundan
Bu, güçlü görünme durumundan
Güçsüzüm işte
Mutsuzum işte
Sensizim işte
***
Yoruldum kendi yalanımdan
Yürekli görünme durumumdan
Öyle değil işte
Mutsuzum işte
Sensizim işte
***
Beni sevdin diyelim
Niye üzdün, bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Geri döndün diyelim
Niye gittin bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık?
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım?
***
Sıkıldım mutluluk oyunundan
Bu, güçlü görünme durumundan
Öyle değil işte
Mutsuzum işte
Sensizim işte
***
Beni sevdin diyelim
Niye üzdün, bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Geri döndün diyelim
Niye gittin bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık?
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım?
***
Sevgi geçer elbet
Unutulur gider her şey de
Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım?
***
Alışkanlık var
Alışkanlık var
Alışkanlık var
***
Alışkanlık var
Alışkanlık var
Alışkanlık var, onu ne yapalım?
-
Ne önemi var, neresi olursa
Bize her yer cennet
Hadi yanıma yerleş
Ben buradayım
***
Ne önemi var, hangi gün olursa
Bize her gün sevmek
İstiyorsan bilmek
Sor buradayım, karşındayım
***
Yazık ki kavgasız aşk olmaz
Ama bizde ayrılık konuşulmaz
Sevmenin elinde beraber büyüdük
Biz ölmeden cenneti gördük
***
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin
Melek sensin
Bu gece melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Melek sensin, melek sensin
***
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan, melek sensin
-
Geçmişin bir kaydı yok
Dönmenin imkanı yok
Senden perişanı yok
Bana boş, bana boş
***
Benden sana ilgi yok
Aşka ait bilgi yok
Lütfen bana doğru değil
Geri koş, geri koş
Sana şok şok şok şok şok
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan)
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla)
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Geri dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Kalbinin imkanı çok
Fan gibi hayranı çok
Senden gelen cümleler
Bana boş, bana boş
***
Benden sana ilgi yok
Aşka ait bilgi yok
Lütfen bana doğru değil
Geri koş, geri koş
Sana şok şok şok şok şok
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan)
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla)
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Geri dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan)
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla)
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Geri dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
-
-
Senin aşk zannettiğin
Benim vazgeçtiğim
Benim sen zannettiğim
Umutlar, umutlar
Umut var hep umut var
***
Gezdiğimiz şehirlerden
Şimdi bizi uğurlarlar
Işıkları kapattıysan
Nafile
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Belki seni görmesine
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Bir gün seni görmesine
***
Gezdiğimiz şehirlerden
Şimdi bizi uğurlarlar
Işıkları kapattıysan
Nafile
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Belki seni görmesine
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Bir gün seni görmesine
-
Sen her kalbini açanla mutlu musun
Bu en sevdiğin şarkıyla avunur musun
Hadi bir daha söyle üzme kimseyi böyle
Gün gelir gerçeği aşk sezer
***
Sen derdini soranla konuşur musun
Beni sessiz bir yalanla unutur musun
Hadi bir daha söyle unutalım mı birlikte
Kalmamış bir nefes ver yeter
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
***
Sen aşktan güçlü biriyle
Yok olur musun
Bir parça hüznün kaldıysa
Onu unutur musun
Hadi bir daha söyle unutalım mı
Birlikte kalmamış bir nefes ver yeter
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
-
Bak baş başayız
En kolayız aşkta
Ben tek başıma
Bana senini yolla
***
Kimseyi benim gibi
Sevmiş olamazsın
Yapma dur
***
Ne olur söndür
Işığı son kez
Bekliyor herkes
Kaybolalım birden
***
Bize bir döndür
Kaderi son kez
Ölüyor herkes
Biz sayalım
Birden sonuna kadar
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