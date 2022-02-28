Sinan Akçıl

Hatırlasana Şarkı Sözleri
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Madem bizi kaldırdın
Bu aşkın uykusundan
Şimdi nedir bu halin
Bensizlik korkusundan
***
Aşkın yeni hali
Nasıl iyi geldi
Bu kadarı yetti, tamam
***
Hatırlasana, ben en özelim
Bu durumda, niye döneyim
Bu kadar basit
Biraz da seni üzgün görelim
***
Hatırlasana, ben en özelim
Komik olma, nasıl dönerim
Acımız eşit
Zannediyorsan buna gülerim
***
Sen gittikçe eksildin
Aşkın rakamlarından
Tamamlaman da çok zor
Geri kalanlarından
***
Aşkın yeni hali
Nasıl iyi geldi
Bu kadarı yetti, tamam
***
Hatırlasana, ben en özelim
Bu durumda, niye döneyim
Bu kadar basit
Biraz da seni üzgün görelim
***
Hatırlasana, ben özelim
Komik olma, nasıl dönerim
Acımız eşit
Zannediyorsan buna gülerim
***
Bir daha aşkı kandırma
Şunu da iyi tut aklında
Batıyor herkes bir gün
Ama mutlaka yeniden doğuyor
***
Hatırlasana, ben en özelim
Bu durumda, niye döneyim
Bu kadar basit
Biraz da seni üzgün görelim
***
Hatırlasana, ben en özelim
Komik olma, nasıl dönerim
Acımız eşit
Zannediyorsan buna gülerim
***
Hatırlasana