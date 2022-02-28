Sinan Akçıl

Madem bizi kaldırdın Bu aşkın uykusundan Şimdi nedir bu halin Bensizlik korkusundan *** Aşkın yeni hali Nasıl iyi geldi Bu kadarı yetti, tamam *** Hatırlasana, ben en özelim Bu durumda, niye döneyim Bu kadar basit Biraz da seni üzgün görelim *** Hatırlasana, ben en özelim Komik olma, nasıl dönerim Acımız eşit Zannediyorsan buna gülerim *** Sen gittikçe eksildin Aşkın rakamlarından Tamamlaman da çok zor Geri kalanlarından *** Aşkın yeni hali Nasıl iyi geldi Bu kadarı yetti, tamam *** Hatırlasana, ben en özelim Bu durumda, niye döneyim Bu kadar basit Biraz da seni üzgün görelim *** Hatırlasana, ben özelim Komik olma, nasıl dönerim Acımız eşit Zannediyorsan buna gülerim *** Bir daha aşkı kandırma Şunu da iyi tut aklında Batıyor herkes bir gün Ama mutlaka yeniden doğuyor *** Hatırlasana, ben en özelim Bu durumda, niye döneyim Bu kadar basit Biraz da seni üzgün görelim *** Hatırlasana, ben en özelim Komik olma, nasıl dönerim Acımız eşit Zannediyorsan buna gülerim *** Hatırlasana