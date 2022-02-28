İyi Değilim Ft. Ferah Zeydan Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
İyi Değilim Ft. Ferah Zeydan
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Görüşmüyorum, kimselerle
Eşe dosta koydum posta, umurumda değil
Sövdüm saydım, farkındaydım
Ki ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz
Niye ben iyi değilim ki sensiz? İyi değilim ki sensiz
***
Senden sonra, kötü şeyler oldu değil
Hep, şarkı yazdım gezdim tozdum
Bana seni hatırlatan, her şeyi durdurdum bozdum
Agresiftim, etrafımda, bana aşık kimseyi görmezdim
***
Ama ben iyi değilim ki sensiz, hiç iyi değilim ki sensiz
Niye ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz
Yine ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz
Niye ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz
Ama ben iyi değilim (ama ben iyi değilim)
***
Ama ben iyi değilim
Ama ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz
iyi değilim ki sensiz, iyi misin sen bensiz?