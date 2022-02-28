Sinan Akçıl

Görüşmüyorum, kimselerle Eşe dosta koydum posta, umurumda değil Sövdüm saydım, farkındaydım Ki ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz Niye ben iyi değilim ki sensiz? İyi değilim ki sensiz *** Senden sonra, kötü şeyler oldu değil Hep, şarkı yazdım gezdim tozdum Bana seni hatırlatan, her şeyi durdurdum bozdum Agresiftim, etrafımda, bana aşık kimseyi görmezdim *** Ama ben iyi değilim ki sensiz, hiç iyi değilim ki sensiz Niye ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz Yine ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz Niye ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz Ama ben iyi değilim (ama ben iyi değilim) *** Ama ben iyi değilim Ama ben iyi değilim ki sensiz, iyi değilim ki sensiz iyi değilim ki sensiz, iyi misin sen bensiz?