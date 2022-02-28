Sinan Akçıl

Kapı Olacakları önceden gördüm Dedim ki "Boş yere öldüm!" Gecelerden gündüze döndüm Işıkta kendimi gördüm *** Bana bir ağlama, boşuna zorlama Kaderi gördüğün herkese bağlama Değil ki umrumda, iyice duydun ya *** Senden vazgeçiyorum Kapıma gelsen boş, duymuyorum Öyle bir kapı da yok Bilmiyorum nasıl düzelsem Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok *** Hayde *** Bana bir ağlama, boşuna zorlama Kaderi gördüğün herkese bağlama Değil ki umrumda, iyice duydun ya *** Senden vazgeçiyorum Kapıma gelsen boş, duymuyorum Öyle bir kapı da yok Bilmiyorum nasıl düzelsem Hiç sanmıyorum, öyle bir... *** Senden vazgeçiyorum Kapıma gelsen boş, duymuyorum Öyle bir kapı da yok Bilmiyorum nasıl düzelsem Hiç sanmıyorum, öyle bir hapı da yok *** Hayde (Hayde) *** Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum Vazgeçiyorum

Yatma Ten, nine, eight, seven Six, five, four, three, two, one *** Acısını yaşıyor musun Benle ayrılığın? Arıyor ve buluyor musun Hani tende karşılığın? *** Hadi bırak her şeyi, gel dedim Seni uzun bir süre bekledim O süre doldu, yine de dönmedin Olsun, canın sağ olsun Şansın yanında olsun *** Hangimiz aşkı başardık? Yapma, yapma Hep bitiyor, biz alıştık Takma, takma *** Artık üzülmem kusura Bakma, bakma Aşk bitiyor sen uyurken Yatma, yatma *** Yapma, yapma Yatma, yatma Yapma, yapma Yatma, yatma *** Acısını yaşıyor musun Benle ayrılığın? Arıyor ve buluyor musun Hani tende karşılığın? *** Hadi bırak her şeyi, gel dedim Seni uzun bir süre bekledim O süre doldu, yine de dönmedin Olsun, canın sağ olsun Şansın yanında olsun *** Hangimiz aşkı başardık? Yapma, yapma Hep bitiyor, biz alıştık Takma, takma *** Artık üzülmem kusura Bakma, bakma Aşk bitiyor sen uyurken Yatma, yatma *** Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum) Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum) (Come on!) *** Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum) Yapma (Üzülüyorum), yapma (üzülyorum) Yatma (Düzeliyorum), yatma (düzeliyorum)

Dev Dalga Hadi şimdi istediğin kadar özgürsün Artık bana tutsak değil tam hürsün Ama beni koklamazsan ölürsün, of Görürsün Tüm dünyam Ölme sen Kıyamam *** Canım, sen aşkı hiç küçük bir şey sanma Gözümde bir damla, arkası dev dalga Bu yangın bir anda sönebilecek sanma Seni aramaktan yoruldum aslında Bulunca ne olur? Cevabı yok asla Senden ayrı fazla Kalabilirim sanma *** Hadi şimdi istediğin kadar özgürsün Artık bana tutsak değil tam hürsün Ama beni koklamazsan ölürsün, of Görürsün Tüm dünyam Ölme sen Kıyamam *** Canım, sen aşkı hiç küçük bir şey sanma Gözümde bir damla, arkası dev dalga Bu yangın bir anda sönebilecek sanma Seni aramaktan yoruldum aslında Bulunca ne olur? Cevabı yok asla Senden ayrı fazla Kalabilirim sanma *** Canım aşkım Canım aşkım Canım aşkım Benim canım aşkım Canım aşkım Canım aşkım *** Canım, sen aşkı hiç küçük bir şey sanma Gözümde bir damla, arkası dev dalga Bu yangın bir anda sönebilecek sanma

Bize Yazdım Bir Çiçekle Kandırılmazsın Sana Daha Gerçek Bir Şey Lazım Bir Yemekte Anlaşılmazsın Sana Daha Uzun Zaman Lazım Adın Lazım, Benim De Soyadım Lazım *** Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var Yaşın Kaç, Başın Kaç Oof Yeter Bize Gerçekten Bulduk Olduk Saat Kaç, Yavaşlat Oof *** Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var Yaşın Kaç, Başın Kaç Oof Yeter Bize Gerçekten Bulduk Olduk Saat Kaç, Yavaşlat Oof Her Sözümü Bil Aşkım Bize Yazdım *** Bir Gün Olsun Ayrı Kalmazsın Bize Daha Uzun Zaman Lazım Cennetinde Ayrı Durmazsın Bize Senle Ortak Ölüm Lazım Adın Lazım, Benim De Soyadım Lazım *** Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var Yaşın Kaç Başın Kaç Oof Yeter Bize Gerçekten Bulduk Olduk Saat Kaç Yavaşlat Oof *** Senin Yeni Doğmuş Bir Bebekten Ne Farkın Var Yaşın Kaç Başın Kaç Oooof Yeter Bize Gerçekten Bulduk, Olduk Saat Kaç Yavaşlat Oof Her Sözümü Bil Aşkım Bize Yazdım

Yapmacık Ben seni sevmemişim başka biriymiş Gösterdiğin her şey hep sahte delilmiş Offf, kalbin delinmiş Bendeki aşk çoktan silinmiş *** Söylediğin sözlerin hangisi yalan Gölgendeki kişiye sor uzatmadan Söylediğin sözlerin hangisi yalan Gölgendeki ... sor uzatmadan *** Yapma bunu yapmacık Sende her şey azıcık Yalan dolu bu yolda Kim sever seni zorla *** Yapma bunu yapmacık Sende her şey azıcık Sen seninle küs yine Ben benimle barışık *** Yapma bunu yapmacık Sende her şey azıcık Yalan dolu bu yolda Kim sever seni zorla *** Aldığın kimin huyu sıfır zarafet Yaptığın her hareket bundan ibaret Offf, kalbin delinmiş Bendeki aşk çoktan silinmiş *** Söylediğin sözlerin hangisi yalan Gölgendeki kişiye sor uzatmadan Söylediğin sözlerin hangisi yalan Gölgendeki ... sor uzatmadan *** Yapma bunu yapmacık Sende her şey azıcık Yalan dolu bu yolda Kim sever seni zorla *** Yapma bunu yapmacık Sende her şey azıcık Sen seninle küs yine Ben benimle barışık *** Yapma bunu yapmacık Sende her şey azıcık Yalan dolu bu yolda Kim sever seni zorla

O Sensen O-oh, hey sen, bana iyi bak Göremiyo'sun bunu belki (aslında) Aslında şimdi burası (aslında, aslında) Aşka uygun bi' yerdi (aslında) *** Kalbin ağzı yok (aslında) Olsa çoktan söylerdi (aslında) Bekliyorum hâlâ sabrım var De ne dersen o sensen *** Aslında bendim hep karanlık Gecenin fazla suçu yok Ağzımdan çıktı, bak, bir anlık Ve bunun başka sonucu yok *** Bana yaklaş, bir dene Bunu paylaş bir kere Yüreğinden bir yere gidemezsin *** Hadi teksin artık, sayıp durma Bana başka bir aşk bulaştırma Gelip anlat, fazla uğraştırma O sensen, o sensen *** Hadi teksin artık, sayıp durma Bana başka bir aşk bulaştırma Gelip anlat, fazla uğraştırma O sensen, o sensen, o-o-oh *** Aslında bendim hep karanlık Gecenin fazla suçu yok Ağzımdan çıktı, bak, bir anlık Ve bunun başka sonucu yok *** Bana yaklaş, bir dene Bunu paylaş bir kere Yüreğinden bir yere gidemezsin *** Hadi teksin artık, sayıp durma Bana başka bir aşk bulaştırma Gelip anlat, fazla uğraştırma O sensen, o sensen *** Hadi teksin artık, sayıp durma Bana başka bir aşk bulaştırma Gelip anlat, fazla uğraştırma O sensen, o sensen, o-o-oh *** Hey sen, bana iyi bak Bana iyi bak Bana iyi bak

Senden Deliyim Aslında Ağlayan Ben Değilim Benim Yüzüm Bensiz Hüzün Beni Vurdun Evet Kalbimden Kalbimden Yoruldum Evet Harbinden Harbiden Çok Sıkıldım Aşkların Hepsinden Dedin Bana Haklısın Çoktandır *** Fark etmeliyim Vazgeçmeliyim Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden Senden Deliyim Göstermeliyim Kendime Senden Deliyim *** Fark etmeliyim Vazgeçmeliyim Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden Senden Deliyim Göstermeliyim Kendime *** Senden Deliyim Senden Deliyim *** Beni Vurdun Evet Kalbimden Kalbimden Yoruldum Evet Harbinden Harbiden Çok Sıkıldım Aşkların Hepsinden Dedin Bana Haklısın Çoktandır *** Fark etmeliyim Vazgeçmeliyim Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden Senden Deliyim Göstermeliyim Kendime Senden Deliyim *** Fark etmeliyim Vazgeçmeliyim Ve Ölmeliyim Sen Bile Bilmeden Senden Deliyim Göstermeliyim Kendime Senden Deliyim Senden Deliyim