Sen son bir kez dinle Adım adım büyür aşkım Sen yine duyguyu aştın Aşkını adını senle ilk defa duydum ben Gel hadi seni içimden kopar at Var mı böyle becerin sensin ecelim *** Mucize dedikleri 3 hece Ben sana aitim her gece Ölsem de söylemem ki kimseye Gel hadi evlen benle Mucize dedikleri 3 hece Ben sana aitim her gece Söyledim bilmem ki kaç kere Bitmiyor şarkın bende Mucize *** Gel hadi seni içimden kopar at Var mı böyle becerin? sensin ecelim *** Mucize dedikleri 3 hece Ben sana aitim her gece Ölsem de söylemem ki kimseye Gel hadi evlen benle *** Mucize dedikleri 3 hece Ben sana aitim her gece Söyledim bilmem ki kaç kere Bitmiyor şarkın bende mucize *** Mucize dedikleri 3 hece Ben sana aitim her gece Ölsem de söylemezdim kimseye Gel hadi evlen benle Mucize