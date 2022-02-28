Sinan Akçıl

Öylesine Senin aşk zannettiğin Benim vazgeçtiğim Benim sen zannettiğim Umutlar, umutlar Umut var hep umut var *** Gezdiğimiz şehirlerden Şimdi bizi uğurlarlar Işıkları kapattıysan Nafile *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Belki seni görmesine *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Bir gün seni görmesine *** Gezdiğimiz şehirlerden Şimdi bizi uğurlarlar Işıkları kapattıysan Nafile *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Belki seni görmesine *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Bir gün seni görmesine

Mahmure Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure. Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure, Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.