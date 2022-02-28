Sinan Akçıl

Şimdi 90'Lar Şarkı Sözleri
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Senin aşk zannettiğin
Benim vazgeçtiğim
Benim sen zannettiğim
Umutlar, umutlar
Umut var hep umut var
***
Gezdiğimiz şehirlerden
Şimdi bizi uğurlarlar
Işıkları kapattıysan
Nafile
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Belki seni görmesine
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Bir gün seni görmesine
***
Gezdiğimiz şehirlerden
Şimdi bizi uğurlarlar
Işıkları kapattıysan
Nafile
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Belki seni görmesine
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Bir gün seni görmesine
-
Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure.
Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure.
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure,
Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure.
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
***
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
-
Sana kaptırmam ben onu
İki yıl kaç bölüm oldu
Daha çok sürer bu dizi
Hiç kaçırmam saatini
***
Onu ilk gördüğüm zaman
Pat bayıldım aman aman
Annem bu iş olur dedi
Ruhumuz uydu tastamam
***
Kızların hepsi peşinde
Gözü yok ki hiç birinde
Hem ona ben aboneyim
Bütün biletler cebimde
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Efervesan vitaminler
Gece sütü çiğ yumurta
Sinirlenince her şeyi
Deviriyor bir yumrukta
***
Joging onda kayak onda
Su altı üstü sporu
Şaştım üç lisan biliyor
Okumuş çocuk boru mu
***
Boyu bir seksen beş değil
Kilo kırk sekiz buçukta
Bütün imkanları tamam
Hanlar hamamlar babadan
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Daha bir güzelleştim
Bu aşk yaradı bana
Herkes dalga geçse de
Darısı başınıza
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
Aboneyim abone
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