Şampiyon Ft. Teodora Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Şampiyon Ft. Teodora
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Hey DJ, give me fuck beat
***
Kalk oturma, bak bu yanda
Ne var ne yok, bir bakınca
Geçmişin sert izleriyle
Göreceksin beni
***
Kimine göre yalnızlıktır aşk
Bana göre büyük iltifat
***
Sonu gelmez bu masalda
Bak bir varmış, bir de varmış
Kalbim sen ve mutlulukla
Şampiyon olanmış
***
Aynı anda, tam da burada
Bir işaret bulduğunda
Hayallerin aynı yolda
Tutacak mı seni?
***
Sonu gelmez bu masalda
Bak bir varmış, bir de varmış
Kalbim sen ve mutlulukla
Şampiyon olanmış
***
Şampiyon olanmış
***
Sonu gelmez bu masalda
Bak bir varmış, bir de varmış
Kalbim sen ve mutlulukla
Şampiyon olanmış