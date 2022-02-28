Şampiyon/ Solo Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Şampiyon/ Solo
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Hey DJ, give me fuck beat
***
Kalk oturma, bak bu yanda
Ne var ne yok, bir bakınca
Geçmişin sert izleriyle
Göreceksin beni
***
Kimine göre yalnızlıktır aşk
Bana göre büyük iltifat
***
Sonu gelmez bu masalda
Bak bir varmış, bir de varmış
Kalbim sen ve mutlulukla
Şampiyon olanmış
***
Aynı anda, tam da burada
Bir işaret bulduğunda
Hayallerin aynı yolda
Tutacak mı seni?
***
Sonu gelmez bu masalda
Bak bir varmış, bir de varmış
Kalbim sen ve mutlulukla
Şampiyon olanmış
***
Şampiyon olanmış
***
Sonu gelmez bu masalda
Bak bir varmış, bir de varmış
Kalbim sen ve mutlulukla
Şampiyon olanmış