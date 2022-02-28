Sinan Akçıl

Hey DJ, give me fuck beat *** Kalk oturma, bak bu yanda Ne var ne yok, bir bakınca Geçmişin sert izleriyle Göreceksin beni *** Kimine göre yalnızlıktır aşk Bana göre büyük iltifat *** Sonu gelmez bu masalda Bak bir varmış, bir de varmış Kalbim sen ve mutlulukla Şampiyon olanmış *** Aynı anda, tam da burada Bir işaret bulduğunda Hayallerin aynı yolda Tutacak mı seni? *** Sonu gelmez bu masalda Bak bir varmış, bir de varmış Kalbim sen ve mutlulukla Şampiyon olanmış *** Şampiyon olanmış *** Sonu gelmez bu masalda Bak bir varmış, bir de varmış Kalbim sen ve mutlulukla Şampiyon olanmış