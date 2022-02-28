Sinan Akçıl

Şarttır, şarttır *** İlle de seni sevmem bana bence şarttır, şarttır (Şarttır şarttır) Durmadan aşkımı sevgimi her gün arttır, arttır (Durmadan arttır) Gün gelip sana ölmek bana bence şarttır, şarttır (Şarttır şarttır) Kimseyi sen gibi görmedim aşk bana sen bile laftır *** Dön bana gördüğüm en büyük aşksın Son öpüşüm cennete kalsın Zaten ölmüşüm sensiz Bu nasıl aşktır? *** Elini bir daha çekme Ölüyorum gözlerine Benim senle nefes almam Şarttır, şarttır *** Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır *** İlle de seni sevmem bana bence şarttır, şarttır (Şarttır şarttır) Durmadan aşkımı sevgimi her gün arttır, arttır (Durmadan arttır) Gün gelip sana ölmek bana bence şarttır, şarttır (Şarttır şarttır) Kimseyi sen gibi görmedim aşk bana sen bile laftır *** Dön bana gördüğüm en büyük aşksın Son öpüşüm cennete kalsın Zaten ölmüşüm sensiz Bu nasıl aşktır? *** Elini bir daha çekme Ölüyorum gözlerine Benim senle nefes almam Şarttır, şarttır *** Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır *** Dön bana gördüğüm en aşksın Son öpüşüm cennete kalsın Zaten ölmüşüm sensiz Bu nasıl aşktır? *** Elini bir daha çekme Ölüyorum gözlerine Benim senle nefes almam Şarttır, şarttır *** Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır Şarttır, şarttır