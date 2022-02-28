Sinan Akçıl

Şarttır Şarkı Sözleri
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Şarttır, şarttır
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İlle de seni sevmem bana bence şarttır, şarttır
(Şarttır şarttır)
Durmadan aşkımı sevgimi her gün arttır, arttır
(Durmadan arttır)
Gün gelip sana ölmek bana bence şarttır, şarttır
(Şarttır şarttır)
Kimseyi sen gibi görmedim aşk bana sen bile laftır
***
Dön bana gördüğüm en büyük aşksın
Son öpüşüm cennete kalsın
Zaten ölmüşüm sensiz
Bu nasıl aşktır?
***
Elini bir daha çekme
Ölüyorum gözlerine
Benim senle nefes almam
Şarttır, şarttır
***
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
***
İlle de seni sevmem bana bence şarttır, şarttır
(Şarttır şarttır)
Durmadan aşkımı sevgimi her gün arttır, arttır
(Durmadan arttır)
Gün gelip sana ölmek bana bence şarttır, şarttır
(Şarttır şarttır)
Kimseyi sen gibi görmedim aşk bana sen bile laftır
***
Dön bana gördüğüm en büyük aşksın
Son öpüşüm cennete kalsın
Zaten ölmüşüm sensiz
Bu nasıl aşktır?
***
Elini bir daha çekme
Ölüyorum gözlerine
Benim senle nefes almam
Şarttır, şarttır
***
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
***
Dön bana gördüğüm en aşksın
Son öpüşüm cennete kalsın
Zaten ölmüşüm sensiz
Bu nasıl aşktır?
***
Elini bir daha çekme
Ölüyorum gözlerine
Benim senle nefes almam
Şarttır, şarttır
***
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır
Şarttır, şarttır