Sinan Akçıl

Sen her kalbini açanla mutlu musun Bu en sevdiğin şarkıyla avunur musun Hadi bir daha söyle üzme kimseyi böyle Gün gelir gerçeği aşk sezer *** Sen derdini soranla konuşur musun Beni sessiz bir yalanla unutur musun Hadi bir daha söyle unutalım mı birlikte Kalmamış bir nefes ver yeter *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Sen aşktan güçlü biriyle Yok olur musun Bir parça hüznün kaldıysa Onu unutur musun Hadi bir daha söyle unutalım mı Birlikte kalmamış bir nefes ver yeter *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar