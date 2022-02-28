Sinan Akçıl

Seven Biri Sen her kalbini açanla mutlu musun Bu en sevdiğin şarkıyla avunur musun Hadi bir daha söyle üzme kimseyi böyle Gün gelir gerçeği aşk sezer *** Sen derdini soranla konuşur musun Beni sessiz bir yalanla unutur musun Hadi bir daha söyle unutalım mı birlikte Kalmamış bir nefes ver yeter *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Sen aşktan güçlü biriyle Yok olur musun Bir parça hüznün kaldıysa Onu unutur musun Hadi bir daha söyle unutalım mı Birlikte kalmamış bir nefes ver yeter *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar *** Giderek geçende var kalıp hep üzende var Seni bir sevende var tam şu an sana bakar

Alışkanlık Sıkıldım mutluluk oyunundan Bu, güçlü görünme durumundan Güçsüzüm işte Mutsuzum işte Sensizim işte *** Yoruldum kendi yalanımdan Yürekli görünme durumumdan Öyle değil işte Mutsuzum işte Sensizim işte *** Beni sevdin diyelim Niye üzdün, bilelim Biz o zaman, biz o zaman *** Geri döndün diyelim Niye gittin bilelim Biz o zaman, biz o zaman *** Kolay atılmaz ki Kalpten perişanlık Sevgi geçer elbet Peki ya alışkanlık? *** Kolay atılmaz ki Kalpten perişanlık Sevgi geçer elbet Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım? *** Sıkıldım mutluluk oyunundan Bu, güçlü görünme durumundan Öyle değil işte Mutsuzum işte Sensizim işte *** Beni sevdin diyelim Niye üzdün, bilelim Biz o zaman, biz o zaman *** Geri döndün diyelim Niye gittin bilelim Biz o zaman, biz o zaman *** Kolay atılmaz ki Kalpten perişanlık Sevgi geçer elbet Peki ya alışkanlık? *** Kolay atılmaz ki Kalpten perişanlık Sevgi geçer elbet Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım? *** Sevgi geçer elbet Unutulur gider her şey de Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım? *** Alışkanlık var Alışkanlık var Alışkanlık var *** Alışkanlık var Alışkanlık var Alışkanlık var, onu ne yapalım?

Bize Her yer Cennet Ne önemi var, neresi olursa Bize her yer cennet Hadi yanıma yerleş Ben buradayım *** Ne önemi var, hangi gün olursa Bize her gün sevmek İstiyorsan bilmek Sor buradayım, karşındayım *** Yazık ki kavgasız aşk olmaz Ama bizde ayrılık konuşulmaz Sevmenin elinde beraber büyüdük Biz ölmeden cenneti gördük *** Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin *** Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin *** Demek sensin Melek sensin Bu gece melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin *** Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Melek sensin, melek sensin *** Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan hüzünlensin *** Demek sensin, melek sensin Biraz şeytan hüzünlensin Demek sensin, melek sensin Bırak şeytan, melek sensin

Fark Atıyor Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Oldu oldu, olamadı Bir dakika duramadı Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı *** Tabii ki böyle olmasında Senin gözlerinden pay var Korkma benle yükselmekten Hiç yıkılmaz bu dağlar *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Oldu oldu, olamadı Bir dakika duramadı Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı *** Tabii ki böyle olmasında Senin gözlerinden pay var Korkma benle yükselmekten Hiç yıkılmaz bu dağlar *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Tabii ki böyle olmasında Senin gözlerinden pay var Korkma benle yükselmekten Hiç yıkılmaz bu dağlar *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor *** Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese, bizdeki herkese Bizdeki herkese fark fark atıyor

Hoppala Geçmişin bir kaydı yok Dönmenin imkanı yok Senden perişanı yok Bana boş, bana boş *** Benden sana ilgi yok Aşka ait bilgi yok Lütfen bana doğru değil Geri koş, geri koş Sana şok şok şok şok şok *** Senin aslını da kopyanı da istemiyorum Kim demiş seni artık asla beklemiyorum Ufak aklını da fikrini de kendine sakla Bana dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Senin aslını da kopyanı da istemiyorum Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan) Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla) Bana dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Geri dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Kalbinin imkanı çok Fan gibi hayranı çok Senden gelen cümleler Bana boş, bana boş *** Benden sana ilgi yok Aşka ait bilgi yok Lütfen bana doğru değil Geri koş, geri koş Sana şok şok şok şok şok *** Senin aslını da kopyanı da istemiyorum Kim demiş seni artık asla beklemiyorum Ufak aklını da fikrini de kendine sakla Bana dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Senin aslını da kopyanı da istemiyorum Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan) Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla) Bana dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Geri dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Senin aslını da kopyanı da istemiyorum Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan) Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla) Bana dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya) *** Geri dönmek istiyormuşsun Hoppala yok ya (yok ya)

Öylesine Senin aşk zannettiğin Benim vazgeçtiğim Benim sen zannettiğim Umutlar, umutlar Umut var hep umut var *** Gezdiğimiz şehirlerden Şimdi bizi uğurlarlar Işıkları kapattıysan Nafile *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Belki seni görmesine *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Bir gün seni görmesine *** Gezdiğimiz şehirlerden Şimdi bizi uğurlarlar Işıkları kapattıysan Nafile *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Belki seni görmesine *** Yaşıyorum ama ben Öylesine Ölmesine Bir gün seni görmesine