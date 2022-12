Sinan Akçıl

Oluyor bazen, yine bir yerden Sesini duydum zannettim Aradım durdum, neyini buldum? Koca İstanbul, vazgeçtim... *** Senin için ben, her şeyi yaptım Her şeyi yapmakla kalmadım Adını aldım, içine koydum Şarkı da oldun sen işte *** Bize geri dönüşte Beni de bekle Koşarak geldim Ardından *** Yine kaybedersem ben Tam da koşarken Yakarım şehri her yandan Söndürülmez İstanbul *** Sana söylemek istediğim her şeyi Söylemeye kalksam Zamanı durdurmak bile yetmez Yeni bulmuş gibi Son anda kaybettim ya seni *** Bir kez daha gidersen İlk gözyaşımdan sonra Öyle bir yakarım ki Bir daha asla ve asla Söndürülmez İstanbul