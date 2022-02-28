Söndürülmez İstanbul Ft. Hande Yener Şarkı Sözleri
Sinan Akçıl Söndürülmez İstanbul Ft. Hande Yener şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sinan Akçıl Söndürülmez İstanbul Ft. Hande Yener şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söndürülmez İstanbul Ft. Hande Yener sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sinan Akçıl
Söndürülmez İstanbul Ft. Hande Yener
Tüm Şarkıları
-
Oluyor bazen, yine bir yerden
Sesini duydum zannettim
Aradım durdum, neyini buldum?
Koca İstanbul, vazgeçtim...
***
Senin için ben, her şeyi yaptım
Her şeyi yapmakla kalmadım
Adını aldım, içine koydum
Şarkı da oldun sen işte
***
Bize geri dönüşte
Beni de bekle
Koşarak geldim
Ardından
***
Yine kaybedersem ben
Tam da koşarken
Yakarım şehri her yandan
Söndürülmez İstanbul
***
Sana söylemek istediğim her şeyi
Söylemeye kalksam
Zamanı durdurmak bile yetmez
Yeni bulmuş gibi
Son anda kaybettim ya seni
***
Bir kez daha gidersen
İlk gözyaşımdan sonra
Öyle bir yakarım ki
Bir daha asla ve asla
Söndürülmez İstanbul