Sendeki cesaret bende olsa Korkmaz mısın aşk bir uçsa Ölmez misin kalp bir dursa Bilerek beni kaybettin *** Dönmüyorum sana her ne olsa Baştan sona her yarışta Bir galip olur bir de asla Kazanamayan birileri *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi *** Sana diyorum ben he yo he yo Senin bu aşkın uzayıp gidiyor Ayrılırken lütfen sen de bir şey deme Kurtulmuş olalım böylelikle *** Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydun işte sen her şeyi Kalbim sana atmıyor suç benim mi? *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi *** Yine mi çalıyor daha yeni kapadığım Senin giremediğin kapı dum dum Seni duydum kesin oydun Telefonunu da açmıyorum zor durum *** Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydun işte sen her şeyi Kalbim sana atmıyor suç benim mi? *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi Tabi tabi