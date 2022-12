Sinan Akçıl

Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor Eyo eyo eyo, kanıtsız o melek mi o? Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor Eyo eyo eyo, bak herkes aşk kesin diyor *** Kafama takmam hiç bir şeyi Yanıma gelsen yaz çiçeği Sen, ben bir de bebek Nerede bu para kim verecek? *** Aç kapat gözlerini Daha iyi anlarsın beni Git gel gez gör o gezegeni Yap yap yap aklına geleni *** Burada iş yok ilacım sende Kapına gelicem bulucam bende Bulucam acısını vericem çare Çok haklısın aşk benim bir tane *** İki gönül hep aşk hep İki gönül iki gönül hep aşk hep İki gönül hep aşk hep İki gönül iki gönül hep aşk hep *** Kanadı kırık uçamadı hala (ya) Başıma kaldı bir gidemedi hala Bir git aşkım özliyim azıcık Kalbimi bir daraltmayı ver *** Yeter üzerime gelme be aşkım Bu da senin için kesin kararım Güzelim benden bulman Çok zor, çok zor çok *** Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor Eyo eyo eyo, kanıtsız o melek mi o? Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor Eyo eyo eyo, bak herkes aşk kesin diyor *** Gönüllüyüm ben her şeyine Sığda kalma gel derine Git veda et dertlerine Hoşça kal keder güle güle *** Sar, sar haydi geri Tekrar tekrar dinle beni Yakıcaz sana söz bu gezegeni Sevemez kimse böylesini *** Burada iş yok ilacım sende Kapına gelicem bulucam bende Bulucam acısını vericem çare Çok haklısın aşk benim bir tane *** Kanadı kırık uçamadı hala (ya) Başıma kaldı bir gidemedi hala Bir git aşkım özliyim azıcık Kalbimi bir daraltmayı ver *** Yeter üzerime gelme be aşkım Bu da senin için kesin kararım Güzelim benden bulman Çok zor, çok zor çok *** Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor Eyo eyo eyo, kanıtsız o melek mi o? Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor Eyo eyo eyo, bak herkes aşk kesin diyor