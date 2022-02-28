Yüzyılın Aşkı Feat Serdar Ortaç Şarkı Sözleri
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Sinan Akçıl
Yüzyılın Aşkı Feat Serdar Ortaç
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Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor
Eyo eyo eyo, kanıtsız o melek mi o?
Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor
Eyo eyo eyo, bak herkes aşk kesin diyor
***
Kafama takmam hiç bir şeyi
Yanıma gelsen yaz çiçeği
Sen, ben bir de bebek
Nerede bu para kim verecek?
***
Aç kapat gözlerini
Daha iyi anlarsın beni
Git gel gez gör o gezegeni
Yap yap yap aklına geleni
***
Burada iş yok ilacım sende
Kapına gelicem bulucam bende
Bulucam acısını vericem çare
Çok haklısın aşk benim bir tane
***
İki gönül hep aşk hep
İki gönül iki gönül hep aşk hep
İki gönül hep aşk hep
İki gönül iki gönül hep aşk hep
***
Kanadı kırık uçamadı hala (ya)
Başıma kaldı bir gidemedi hala
Bir git aşkım özliyim azıcık
Kalbimi bir daraltmayı ver
***
Yeter üzerime gelme be aşkım
Bu da senin için kesin kararım
Güzelim benden bulman
Çok zor, çok zor çok
***
Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor
Eyo eyo eyo, kanıtsız o melek mi o?
Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor
Eyo eyo eyo, bak herkes aşk kesin diyor
***
Gönüllüyüm ben her şeyine
Sığda kalma gel derine
Git veda et dertlerine
Hoşça kal keder güle güle
***
Sar, sar haydi geri
Tekrar tekrar dinle beni
Yakıcaz sana söz bu gezegeni
Sevemez kimse böylesini
***
Burada iş yok ilacım sende
Kapına gelicem bulucam bende
Bulucam acısını vericem çare
Çok haklısın aşk benim bir tane
***
Kanadı kırık uçamadı hala (ya)
Başıma kaldı bir gidemedi hala
Bir git aşkım özliyim azıcık
Kalbimi bir daraltmayı ver
***
Yeter üzerime gelme be aşkım
Bu da senin için kesin kararım
Güzelim benden bulman
Çok zor, çok zor çok
***
Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor
Eyo eyo eyo, kanıtsız o melek mi o?
Eyo eyo eyo, yüzyılın aşkı geliyor
Eyo eyo eyo, bak herkes aşk kesin diyor