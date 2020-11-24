5 surenin yer aldığı 21. cüz Kuran-ı Kerimin 401-420. sayfaları arasında yer alır. 46. ayetle başlayan Aankebût Suresi 69. ayetle tamamladır. Ardından sırasıyla 60 ayetten oluşan Rûm Suresi 403-409. sayfalar, 34 ayetten oluşan Lokmân Suresi 410-413. sayfalar, 30 ayetten oluşan Secde Suresi 414-416. sayfalar ve 31. ayete kadar Ahzâb Suresi okunur. İşte Sinan Divrikin sesinden dinleyebileceğiniz 21 cüz ile Aankebût Suresi 46. ayetten başlar ve sure 69. ayetle tamamlanır, Rûm Suresi, Lokmân Suresi, Secde Suresi ve Ahzâb Suresi 31. ayete kadar